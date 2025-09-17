Rekordinis Lietuvos pasiekimas: pasauliniame inovacijų indekse – 33 vieta

„Lietuva inovacijų srityje reikšmingai pasistūmėjo į priekį, o tai atsispindi ir pasauliniame inovacijų indekse. Jame užimta aukšta vieta yra dar reikšmingesnė, įvertinus pasaulyje vyraujantį ekonominį neapibrėžtumą ir nemažėjančius geopolitinius iššūkius, kurie reikšmingai veikia mūsų regiono investicinę aplinką. Nepaisant šių aplinkybių, žengiame teisinga kryptimi. Svarbu ją išlaikyti ir toliau nuosekliai kurti aukšta pridėtine verte grįstą šalies ekonomiką“, – sako laikinai einantis ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas Lukas Savickas.
Prie aukštos Lietuvos pozicijos Pasauliniame inovacijų indekse labiausiai prisidėjo geri mūsų šalies vertinimai žmogiškųjų išteklių (3 vieta pasaulyje pagal moterų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, užimtumą) ir skaitmeninimo (8 vieta pasaulyje pagal mobiliųjų programėlių kūrimą) srityse. Be to, Lietuva toliau tarp visų šalių išlieka lydere pagal savo vienaragių vertę, lyginant ją su šalies ekonomikos dydžiu.
„Pastangos kuriant inovacijų plėtrai palankią aplinką, skatinant verslo ir mokslo bendradarbiavimą, investuojant į žinias ir infrastruktūrą tikrai duoda vaisių. Visgi yra sričių, kuriose Lietuvai svarbu pasitempti, jei norime išnaudoti visą savo potencialą. Pavyzdžiui, pagal tokius parametrus, kaip vietinio kreditavimo apimtys privačiam sektoriui, žemas jaunimo demografinis potencialas ar mokslininkų ir verslo bendradarbiavimas tarptautiniu mastu, atrodome silpniau“, – sako Inovacijų agentūros Tyrimų ir analizės skyriaus vadovė Kotryna Tamoševičienė.
Pirmąją poziciją Pasauliniame inovacijų indekse išlaikė Šveicarija. Lietuvos Baltijos kaimynės Estija ir Latvija atitinkamai užėmė 16 ir 41 pozicijas. Lenkijai atiteko 39 vieta.
Tyrimo autoriai pažymi, kad 2025 metų Pasaulinis inovacijų indeksas parodo pasaulį savotiškoje inovacijų sankryžoje. Po dešimtmetį trukusios sparčios MTEP išlaidų ir rizikos kapitalo plėtros, stebime pokytį. Nors ir matome investicijų į MTEP augimą, tačiau augimo tempai yra mažiausi nuo 2010 metų.
Pasaulinį inovacijų indeksą kasmet sudaro ir skelbia Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija (World Intellectual Property Organization – WIPO). Indeksu siekiama pateikti kuo visapusiškesnį valstybių inovacijų sektorių paveikslą. Šiuo tikslu vertinama apie 80 skirtingų indikatorių, išryškinant kiekvienos valstybės inovacines stiprybes ir silpnybes.
Išsamiau su naujausiu Pasauliniu inovacijų indeksu ir Lietuvos rezultatais jame galima susipažinti čia.