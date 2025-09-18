Kodėl Kadyrovo samdiniai nuo haubicos nuėmė ratus? Tam yra reali priežastis

Dėl dronų dominavimo mūšio lauke ir perėjimo prie pozicinės karo taktikos, artilerijos mobilumas prarado savo pranašumą. Tuo pačiu metu išaugo uždengtų šaudymo pozicijų, kurios kareiviams suteikia tiek apsaugą, tiek kamufliažą, populiarumas.
Be to, kai „D-30“ yra dislokuota stacionarioje padėtyje, jos ratai yra pakelti, nenaudojami. Tuo pačiu metu jie vis dar yra pažeidžiami šrapneliais.
Kitaip tariant, siekdami sumažinti galimą smūgio žalą, kareiviai tiesiog pašalino ratus.
Vamzdis yra pagrindinė velkamosios artilerijos dalis, ir jo sugadinimas padaro visą sistemą neveiksnia – bet ir kitų dalių sugadinimas taip pat sukelia rimtų sunkumų įgulai, dažnai reikalauja komponentų pakeitimo.
Ratų praradimas taip pat turi įtakos bet kokiam judėjimui, žymiai apsunkindamas bet kokį galimą pozicijos pakeitimą ar pasitraukimą. Nors šiuo metu dėl stacionariosios kovos lauko pobūdžio tai nėra kritiška, problema išlieka.
Apibendrinant, artilerijos išlikimo galimybės mūšio lauke didinimas išlieka rimta problema – todėl nuolat ieškoma naujų sprendimų. Be jau minėtų stacionarių pozicijų, taikomos papildomos priemonės – pavyzdžiui, priešdroniniai tinklai ir elektroninės kovos įranga.
„D-30“ maksimalus nuotolis su įprastiniais sviediniais yra tik 15,3 km, todėl ji yra ypač pažeidžiama įvairiais ginklais, įskaitant FPV dronus. Todėl nenuostabu, kad įgulos imasi visų priemonių, kad apribotų galimas problemas, rašo „Defense Express“.
