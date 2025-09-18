Lietuvos kaimynystėje rasta seniausia pasaulyje laiko kapsulė

Šis atradimas buvo padarytas vykdant restauravimo darbus Šv. Petro ir Povilo katedroje Legnicoje, mieste Lenkijos Žemutinės Silezijos regione.
Komisija atidarė konteinerį rugpjūtį ir jame rado keturis dokumentus bei 35 aukso, sidabro ir vario monetas.
„Seniausias pergamento dokumentas datuotas 1650 m. liepos 18 d.“, – pasakoja Legnicos vario muziejaus direktorius Marcinas Makuchas.
Tarp vertingiausių radinių yra dvi Legnicos kunigaikščio Georgo Rudolfo išleistos aukso monetos: 1621 m. dukatas ir 1607 m. taleris.
Istorikai teigia, kad kapsulė buvo keletą kartų atnaujinta. 1775 m. vietiniai gyventojai į ją įdėjo du dokumentus ir 23 monetas, daugelis iš jų susijusios su Prūsijos karaliaus Frydricho II, geriau žinomo kaip Frydrichas Didysis, valdymo laikotarpiu. Prie jų buvo pridėtos keturios Lenkijos karaliaus Augusto III sidabrinės monetos.
1823 m. kapsulė buvo vėl papildyta, šį kartą dokumentu ir dešimčia monetų, išleistų Prūsijos karaliaus Frydricho Vilhelmo III. Iš viso kapsulėje buvo penkios aukso, 26 sidabro ir keturios varinės monetos.
Seniausia laiko kapsulė pasaulyje
Legnicos muziejaus teigimu, šis radinys yra tarptautinės reikšmės.
Seniausi daiktai yra 375 metų senumo – taigi jie yra senesni už kitas žinomas laiko kapsules, įskaitant tas, kurios buvo rastos Lenkijos Vavelio pilyje (1716 m.), Vschovos mieste (1726 m.) ir Bostone, Jungtinėse Amerikos Valstijose (1761 m.). Iki šiol seniausiu žinomu pavyzdžiu buvo laikoma 1704 m. Niedźwiedzicos – miestelio tame pačiame Lenkijos regione – kapsulė.
Laiko kapsulės, dažnai dedamos bažnyčių bokštuose ar rotušėse, tradiciškai buvo naudojamos norint palikti žinutes ateities kartoms per didelius rekonstrukcijos darbus ar simbolinius įvykius.
Muziejus pranešė, kad kapsulė ir joje esantys lobiai bus pristatyti visuomenei rugsėjo 19 d. per specialią parodą Legnicos katedroje, rašo „TPV Wold“.