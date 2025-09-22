Greitas gali tapti dar greitesnis? Patarė, kaip „paturbinti“ savo „Wi-Fi“

„Lietuvoje turime itin gerą 4G padengimą, jį vejasi ir naujosios kartos – 5G ryšys, kurio greitis, pavyzdžiui, „Tele2“ tinkle, vidutiniškai siekia iki 350 Mbps. Vis dėlto, kartais net ir tokios paprastos priežastys kaip netinkama modemo vieta namuose arba pasenusi įranga, gali būti priežastis, kodėl ryšio kokybė – ne tokia, kokios tikimės. Keli paprasti sprendimai gali padėti, kad interneto ryšys jūsų namuose būtų dar spartesnis“, – sako bendrovės mobiliosios įrangos produktų grupės vadovas Edgaras Bartos.
Padėkite „Wi-Fi“ maršrutizatorių atviroje, centrinėje vietoje. Dažnai žmonės, naudodamiesi internetu, net nesusimąsto, kurioje namų vietoje geriausia statyti modemą. „Įrenginys neretai būna paslėptas spintelėse, apkrautas įvairiais daiktais, o apie jį prisimenama tik tada, kai suprastėja interneto ryšys. Įprastai rekomenduojame modemą laikyti kuo arčiau lango ir atviroje vietoje. Tankiai apgyvendintuose rajonuose gausu belaidžių tinklų, kurie gali trukdyti vieni kitiems. Tačiau šiuolaikiniai modemai yra modernūs – jie turi išmanias funkcijas, leidžiančias automatiškai parinkti mažiau apkrautą kanalą ir taip sumažinti trikdžius“, – pataria E. Bartos.
Atnaujinkite maršrutizatoriaus programinę įrangą. Atnaujinimai dažnai pagerina greitį ir išsprendžia žinomas problemas. Dauguma naujesnių maršrutizatorių ir „mesh“ sistemų atnaujinimus įdiegia automatiškai, bet kai kuriuos modelius reikia atnaujinti rankiniu būdu per administravimo puslapį. Atnaujinimų ieškokite skiltyse „system settings“, „advanced settings“ arba „system tools“, arba tiesiog „Google“ paieškoje įveskite savo maršrutizatoriaus modelį ir raskite naudotojo vadovą.
Įjunkite išmanųjį valdymą (angl. „Smart Connect“). Ši funkcija paskirsto įrenginius į tinkamas dažnių juostas: lėtesni ir toliau esantys įrenginiai prisijungia prie 2.4 GHz, o greitesni ir arčiau – prie 5 arba 6 GHz. Pavyzdžiui, išmanusis garsiakalbis vonioje netrukdys „Zoom“ pokalbiui apačioje. Ieškokite šios funkcijos maršrutizatoriaus nustatymuose – dažnai ji būna įjungta automatiškai.
Jei siekiate stabilaus „Wi-Fi“ visur – metas atsinaujinti. Telekomunikacijų ekspertas pabrėžia, kad norint užtikrinti greitą, stabilų ir saugų internetą namuose, būtina reguliariai atnaujinti modemą. „Žmonės dažnai atnaujina telefonus, tačiau pamiršta apie modemą. Pastebime, kad daugelis įrenginių nekeičiami net po 7 ar daugiau metų, nors per tą laiką technologijos žengia žingsniais į priekį. Nėra tikslių taisyklių, kaip dažnai keisti įrangą, tačiau jei norite pasiekti aukščiausią interneto greitį, modemą rekomenduojama atnaujinti kas 3-4 metus“, – sako E. Bartos.
Pašalinkite senesnius bevielius įrenginius ir atjunkite tai, ko dabar nenaudojate. Seni įrenginiai (pvz., „Wi-Fi 4“ arba 802.11g/n) gali „užkimšti“ tinklą. Išjunkite senus planšetinius kompiuterius, apsaugos kameras ar telefonus darbo metu. Žaidimų konsolės ar neveikiantys įrenginiai paprastai netrukdo, bet seni išmanieji įrenginiai gali nuolat jungtis prie interneto.
Naudokite „Wi-Fi“ stiprintuvą „aklosioms zonoms“. „Wi-Fi“ stiprintuvas arba „mesh“ sistema padeda išspręsti prasto ryšio vietų problemą. Jei belaidžio interneto signalas silpnas tik tam tikrose būsto vietose – tapote fizikos dėsnių įkaitu, nes radijo bangos slopsta, susidūrusios su kliūtimis. Tokiu atveju verta pagalvoti apie „Wi-Fi“ ryšio stiprinimą.
Paprastas „Wi-Fi“ stiprintuvas veikia kaip tarpinė stotelė tarp jūsų maršrutizatoriaus ir vietų, kur signalas silpnesnis – jis priima esamą signalą, jį sustiprina ir perduoda toliau. Taip išplečiamas tinklo veikimo plotas ir užtikrinamas tolygesnis ryšys visose namų erdvėse. Toks sprendimas ypač naudingas mažoms „aklosioms zonoms“, kurių interneto ryšys nepasiekia dėl fizikinių kliūčių – pavyzdžiui, kambario kampe ar už storos sienos.
„Mesh“ sistema – tai kelių įrenginių rinkinys, kurie tarpusavyje bendrauja ir sudaro vientisą „Wi-Fi“ tinklą. Ji automatiškai paskirsto įrenginius tarp artimiausių mazgų, todėl ryšys visame būste išlieka stabilus ir be trikdžių, net judant tarp kambarių.
Nors abu sprendimai padeda panaikinti „akląsias zonas“, „mesh“ sistema yra patikimesnė ir stabilesnė – ji ne tik plečia signalą, bet ir užtikrina vientisą tinklą be ryšio nutrūkimų. Stiprintuvas labiau tinka mažoms zonoms, kur reikia paprasto ir greito sprendimo, o „mesh“ sistemą verta rinktis didesniems namams ar butams, kur svarbu ne tik signalas, bet ir nepertraukiamas ryšys visur.
Internetasbevielis internetasWiFi
