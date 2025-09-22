Ukraina į Lenkiją perkėlė retą lėktuvą – pasaulyje toks vienintelis

Šį kartą tai yra „Antonov AN-70“ – retas taktinis karinis transporto lėktuvas, skirtas kilimui ir tūpimui trumpame take (STOL), pagamintas „Antonov State Enterprise“ įmonėje.
Šis žingsnis žengtas beveik po metų, kai Ukraina perkėlė savo „AN-178–100R“ prototipą į Lenkijos teritoriją – apsaugai ir tolesniems darbams.
Praėjusią savaitę atvirųjų šaltinių žvalgybos tarnyba „Polish Military Radar“ pranešė, kad „AN-70“ įskrido į Lenkijos oro erdvę. „Flightradar24“ skrydžių sekimo duomenys parodė, kad lėktuvas, kurio uodegos numeris „02 Blue“, kirto sieną.
2015 m. oficialiai priimtas į Ukrainos ginkluotųjų pajėgų tarnybą, „AN-70“ buvo vienintelis tokio tipo orlaivis. Iki 2021 m. pradžios orlaivio korpusas liko „Antonov“ gamykloje, kur buvo modernizuojamas, daugiausia siekiant pakeisti Rusijoje pagamintas detales vakarietiškomis – daugiausia europietiškomis ir amerikietiškomis – alternatyvomis.
Tuo metu Antonovo inžinieriai siekė sukurti NATO reikalavimus atitinkančią „AN-70“ versiją, nepriklausomą nuo Rusijos tiekiamų dalių. Šie veiksmai tapo ypač skubūs po to, kai 2022 m. prasidėjo plataus masto įsiveržimas, ir šis orlaivis tapo Ukrainos pastangų modernizuoti ir atsieti savo gynybos sektorių nuo Rusijos simboliu.
Be „AN-70“, Ukraina perkėlė ir kitas svarbias oro transporto priemones – įskaitant bent vieną „AN-124“, kuris buvo perkeltas į Leipcigą, Vokietiją. Šie veiksmai yra dalis platesnių pastangų išsaugoti kritiškai svarbius strateginius aviacijos pajėgumus nuo nuolatinių atakų.
Antonovo gamybos kompleksas, esantis Kyjivo regione, vis dažniau tampa Rusijos oro antpuolių taikiniu, todėl kyla susirūpinimas dėl didelės vertės platformų ir gamybos infrastruktūros saugumo. Šių orlaivių perkėlimas rodo ilgalaikį planą apsaugoti Ukrainos aviacijos pramonės turtą nuo sunaikinimo, tuo pačiu tęsiant jo plėtrą ir galimą eksploataciją saugiose sąjungininkų teritorijose, rašo „Defence Blog“.
„AN-70“ programa, iš pradžių buvusi bendra Ukrainos ir Rusijos įmonė, ilgą laiką susidūrė su vėlavimais ir politinėmis komplikacijomis – ypač po Krymo aneksijos 2014 m. Nutraukus karinį-techninį bendradarbiavimą su Rusija, „Antonov“ pradėjo keisti orlaivio rusų sistemas ir avioniką vakarietiškomis alternatyvomis – o tai prailgino plėtros terminus, bet padidino strateginę nepriklausomybę.
Ar „AN-70“ atnaujins bandomuosius skrydžius ar bus toliau modernizuojamas užsienyje, kol kas neaišku – tačiau jo perkėlimas į Lenkiją aiškiai rodo Ukrainos ketinimą išsaugoti likusius strateginius oro transporto pajėgumus ir toliau integruotis į NATO gynybos standartus, teigia „Defence Blog“.
karo aviacijaUkrainaAntonov
