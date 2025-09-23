Daug milijonų dolerių Rusijai kainavęs smūgis – sunaikintos brangios karinės mašinos

Mėnesio pradžioje naktį Ukrainos operatoriai atliko žvalgybos misiją, kurios metu buvo aptikta pažangi raketų sistema. Po vizualaus patvirtinimo buvo perduoti tikslaus smūgio tikslo duomenys.
„Operacijos rezultatas – smogiamieji dronai pataikė į vieną paleidimo įrenginį ir radarą, priklausančius Rusijos „S-400 Triumf“ sistemai“, – pranešė Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgos.
Sunaikintas radaras buvo svarbi Rusijos oro gynybos tinklo dalis. Jos aptikimo nuotolis siekė iki 600 kilometrų, jis galėjo stebėti orlaivius, kruizines raketas, balistines raketas ir kitas oro grėsmes, koordinuodama savo veiklą su kitomis raketų sistemomis. Jo praradimas žymiai sumažina „S-400“ efektyvumą.
„S-400“, dažnai vadinama viena iš galingiausių Rusijos priešlėktuvinių sistemų, naudoja įvairių raketų derinį, skirtą perimti taikinius įvairiame aukštyje ir nuotolyje. Pagrindinių komponentų sunaikinimas apsunkina Maskvai galimybę atremti įvairias ir daugiašales oro grėsmes.
Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgos toliau vykdo rizikingas misijas ne tik fronto linijoje, bet ir giliai Rusijos kontroliuojamoje teritorijoje, taikydamosi į vertingus objektus, kuriuos Maskva negali lengvai pakeisti, rašo „Defense Express“.
Remiantis atvirųjų šaltinių informacija, viena„S-400“ baterija, kurią sudaro raketų paleidėjas, radaras ir vadavietė, vidaus rinkoje kainuoja apie 500 mln. JAV dolerių.
