Pirmąkart istorijoje sunaikino rusų „skraidančias valtis“

Operacija buvo vykdoma naudojant smogiamuosius dronus – ir tai buvo pirmasis užfiksuotas „Be-12“ lėktuvo sunaikinimas istorijoje.
„2025 m. rugsėjo 21 d. laikinai okupuoto Krymo teritorijoje Ukrainos gynybos žvalgybos specialiojo padalinio „Phantoms“ specialistai sunaikino du Rusijos priešpovandeninius lėktuvus „Be-12 Čaika, – teigiama Ukrainos Žvalgybos pagrindinės direkcijos pranešime. – Tai pirmasis „Be-12“ sunaikinimas istorijoje.“
„Be-12“ yra Šaltojo karo laikų amfibinis patrulinis lėktuvas, sukurtas šeštajame dešimtmetyje. Originaliai skirtas ilgos trukmės misijoms virš jūrų ir vandenynų, lėktuvas gali nusileisti ant vandens ir buvo naudojamas paieškos bei gelbėjimo operacijose. Pastaraisiais mėnesiais Rusija pakeitė savo nedidelio „Be-12“ lėktuvų parko paskirtį – kad galėtų stebėti ir kovoti su Ukrainos vis plačiau naudojamais sprogstamaisiais antvandeniniais dronais, nukreipiamais prieš Rusijos karinio jūrų laivyno objektus Juodojoje jūroje.
„Be-12“ radaro galimybės, nors ir pasenusios, pasirodė naudingos aptinkant mažus, žemo profilio taikinius. Šis orlaivis buvo dislokuotas siekiant apsaugoti Rusijos Juodosios jūros laivyną, kuris nuolat patiria Ukrainos smūgius, naudojant dronus ir tolimosios veikimo raketas.
Be dviejų „Be-12“, Ukrainos dronai taip pat smogė sraigtasparniui „Mi-8AMTSh-VN“ – vienam iš moderniausių Rusijos transporto ir puolimo variantų. „Mi-8“ platforma – Rusijos karinės aviacijos „darbinis arkliukas“ – naudojama kariuomenės transportavimui, logistikai ir artimai oro paramai.
Ukrainos žvalgybos tarnyba pabrėžė, kad šis išpuolis parodė tiek Rusijos aviacijos Kryme pažeidžiamumą, tiek Ukrainos dronų operacijų prisitaikymo galimybes. Atakuodama ant žemės esančius orlaivius, Ukraina toliau silpnina Rusijos gebėjimus vykdyti patruliavimo ir paramos misijas okupuotoje teritorijoje, rašo „Defence Blog“.
karinė technikakaro aviacijaamfibija
Rodyti daugiau žymių