Sunaikino itin retą rusų karo mašiną – štai kam ji buvo skirta

Ukrainos 412-asis bepiločių sistemų pulkas „Nemesis“pranešė, kad pirmą kartą per metus – ir tik trečią kartą nuo pilno masto invazijos pradžios – sunaikino rusišką kliūčių šalinimo mašiną „ІМR-3М“.
„Telegram“ pranešime pulkas apibūdino sunaikintą mašiną, kurioje įrengta cheminė, biologinė, radiologinė ir branduolinė apsauga, kaip „šarvuotą terminatorių“. Sekmadienį paskelbtame nedatuotame vaizdo įraše matyti, kaip iš drono numesti sprogmenys pataiko į karinę mašiną ir sukelia jos dalies sprogimą. Smūgio vieta nebuvo atskleista, o vaizdo įrašas nebuvo nepriklausomai patikrintas.
„ІМR-3М“ yra 50 tonų svorio mašina, pagaminta ant „T-90“ tanko važiuoklės ir skirta valyti minas, nuolaužas ir reljefo kliūtis, kad motorizuotosios pajėgos galėtų judėti į priekį. Ji turi įrengtą buldozerio kaušą, minų plūgą, teleskopinį kraną, dūmų uždangos sistemą ir kulkosvaidį.
Ukrainos pajėgos yra vizualiai patvirtinusios, kad buvo sunaikintos tik dvi kitos tokios „IMR-3Ma“.
Remiantis tinklalapiu „Oryx“, kuris vizualiai fiksuoja karinės technikos nuostolius šiame kare, paskutinė tokia mašina buvo sunaikinta 2024 m. sausio 28 d., o prieš tai – 2022 m. balandžio 4 d.
karinė technikaKaro inžinerijašarvuotis
