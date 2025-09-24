Ispanijos ministrės kelionė į Lietuvą vos nesibaigė drama – užfiksuoti GPS trikdžiai

Pasak Europos Sąjungos pareigūnų, GPS trikdžių problema Rytų flange tampa kone kasdienybe. Birželį net 13 ES šalių išsiuntė bendrą laišką Europos Komisijai, kuriame įspėta, jog tokie incidentai daro didelę įtaką oro ir jūrų eismui bei sukelia ekonominių pasekmių.
Kartu su M. Robles skrido ir Ispanijos kariai, dalyvaujantys NATO oro gynybos misijoje palei rytines Aljanso sienas. Ši misija pradėta šį mėnesį, kai Lenkijos oro erdvę pažeidę dronai buvo numušti.
Praėjusią savaitę Ispanijos kontingentas, dalyvaujantis misijoje „Vilkas“, perėmė aštuonis Rusijos orlaivius, skridusius virš Baltijos jūros, skelbė Ispanijos gynybos ministerija.
Kaip rodo Ispanijos vyriausybės darbotvarkė, ministrė Lietuvoje turėjo susitikti su krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene Šiaulių oro bazėje.
NATO antradienį paragino Rusiją liautis pažeidinėti oro erdvę ties rytiniu Aljanso flangu. Aljansas taip pat perspėjo, kad, prireikus, pasitelks visas būtinas priemones – tiek karines, tiek civilines – tokioms grėsmėms atremti.
„Tai dar viena iliustracija, kad Rusija yra tas kaimynas, kuris jokių taisyklių nesilaiko, nekreipia dėmesio, kokią žalą gali padaryti. Ir nors karinių orlaivių sistemos yra atsparesnės ir GPS signalo užblokuoti nepavyko, bet civiliniai orlaiviai nuolat dėl to jau patiria sunkumų“, – trečiadienį Šiaulių aviacijos bazėje teigė D. Šakalienė, rašoma ELTOS pranešime.
Pati M. Robles spaudos konferencijoje akcentavo, jog tokie incidentai Europos žemyne negali kartotis.
„Visi kartu turime stengtis dėl taikos žemyne, negali pasikartoti tokie incidentai kaip nutiko šįryt, kai yra blokuojami signalai. Visi puikiai žinome, kas tai daro. Žmonės Europoje nusipelno laisvai judėti, gyventi laisvai“, – akcentavo ji.
Rugsėjo pradžioje panašų incidentą patyrė Europos Komisijos (EK) vadovė Ursula von der Leyen, kai ją į Bulgariją skraidinusio lėktuvo GPS signalas buvo užblokuotas. Įtariama, kad šį incidentą sukėlė Rusija, tačiau neaišku, ar orlaivis tapo tyčinių veiksmų taikinys – GPS signalų trikdymas regione tapo įprastu reiškiniu Maskvai pradėjus karą prieš Ukrainą.
Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Marius Česnulevičius kiek anksčiau yra teigęs, kad GPS tinklo trikdžiai yra Rusijos gynybinių priemonių, naudojamų prieš ukrainiečių dronus ir raketas, pašalinis poveikis.
Rusija oficialiai yra pripažinusi, jog GPS signalai Kaliningrado srityje blokuojami siekiant apsaugoti savo objektus. Tiesa, Maskva nedetalizavo, ką ir nuo ko saugo, tačiau manoma, kad rusai baiminasi ukrainiečių dronų atakų.
