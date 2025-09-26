Vokietijos generolas apie pereinamąjį laikotarpį: 6000 kovinės parengties Vokietijos karių Lietuvoje – per kelias dienas

37-oji šarvuotoji brigada per kelias dienas po dislokavimo sprendimo gali perkelti 6 000 karių ir daugiau nei 2 000 transporto priemonių į Lietuvą, garantuodama visišką apsaugą per dvejų metų pereinamąjį laikotarpį.
Du Vokietijos brigadų vadai aiškiai pasisakė apie šį įsipareigojimą ginti Lietuvą pereinamuoju laikotarpiu.
„Per kelias dienas mano brigada galėtų būti perkelta į Lietuvą, o tada prireiktų vos kelių valandų, kad pasiektume visas sritis, kuriose būtume dislokuoti jūsų šalyje. Per kelias dienas pasiektume pilną kovinę parengtį Lietuvoje“, – sako 37-osios šarvuotosios pėstininkų brigados vadas brigados generolas Davidas Markusas.
Tiesioginė gynybos garantija pereinamuoju laikotarpiu
37-oji brigada veiks kaip tiltas tarp Vokietijos pažado ir nuolatinio dislokavimo, užtikrindama, kad neatsirastų jokių saugumo spragų.
„37-oji brigada tai darys tol, kol mano brigada pasieks pilną kovinę parengti, tikimės, iki 2027 metų pabaigos“, – sako brigados generolas Christophas Huberis, 45-osios šarvuotosios brigados „Lietuva“ vadas.
Šį rugsėjį dislokavimo pajėgumai buvo išbandyti pratybose „Grand Eagle 2025“, kuriose Vokietijos pajėgos parodė, kaip gali naudoti įvairius transporto būdus – sausumos, oro, jūros ir geležinkelio. Žvalgybos batalionas ir kovinės paramos batalionas per keturias dienas įveikė 1 500 kilometrų sausuma ir per dvi dienas pasiekė pilną kovinę parengtį – tai viršijo reikalavimus. Gen. D. Markusas pastebėjo: „Tai greičiau nei reikalaujama.“
Vadovavimo struktūra ir dislokavimo sprendimai
Dislokavimo procesas vyksta pagal nustatytą NATO tvarką. „Jei Šiaurės Atlanto taryba priima sprendimą ir mūsų šalies vadovybė mano, kad reikia dislokuoti pajėgas, tuomet visos pajėgos bus dislokuotos. Mano brigada atvyks čia, kai tik bus duotas signalas“, – paaiškino gen. D. Markusas.
Dislokuota 37-oji šarvuotoji pėstininkų brigada veiktų 10-osios šarvuotosios divizijos pavaldume kartu su 45-ąja brigada „Lietuva“, Lietuvos kariuomene ir kitais NATO sąjungininkais.
Gen. D. Markusas patvirtino, kad vadovavimo struktūros ir dislokavimo sritys yra iš anksto numatytos.
Nuolatinio dislokavimo eiga
Rūdninkų karinio miestelio statyba vyksta anksčiau nei planuota. Čia ruošiama infrastruktūra didžiajai daliai visų 5 000 Vokietijos karių ir civilių, kurie nuolat gyvens ir tarnaus Lietuvoje. Likę kariai bus dislokuoti Rukloje, kurioje įsikūrusi Vokietijos vadovaujama NATO daugianacionalinė kovinė grupė.
Gen. Huberis pasakojo, kaip stebi augantį Rūdninkų karinį miestelį: „Lankausi ten reguliariai, kas du-tris mėnesius. Statybos tempas stebina – Rūdninkuose nuolat vyksta darbai.“
Oro gynyba ir šiuolaikiniai ginklai
Vokietijos kariuomenė prisitaiko prie šiuolaikinių grėsmių, kai oro gynyba tapo kritiškai svarbia sritimi. Vokietija dideliais kiekiais perka „Skyranger“ oro gynybos sistemas su 30 mm pabūklais, taip pat su integruotomis žemė-oras raketomis. Jie užtikrina visapusę apsaugą nuo lėktuvų, sraigtasparnių, dronų iki 8 kilometrų atstumo. „Skyranger“ oro gynybos sistemas papildys specialios antidroninės sistemos.
Kalbėdamas apie nesenus oro erdvės pažeidimus, gen. Huberis pasidalino savo nuomone apie NATO atsaką: „NATO labai rimtai žiūri į tai, kas įvyko Lenkijoje ir Lietuvoje. Darome viską, kad apgintume kiekvieną mūsų teritorijos ir oro erdvės centimetrą. Neturėtų būti abejonių – NATO tai sugebės ir mes tai padarysime.“
Atgrasymas per aiškų įsipareigojimą
Dabartinė saugumo padėtis dar labiau subudino Vokietijos pajėgas. Gen. Ch. Huberis pastebėjo: „Su oro erdvės pažeidimais susiję incidentai Lenkijoje ir Lietuvoje dar aiškiau leido suprasti, kas iš tikrųjų vyksta. Tai nėra įprastos pratybos. Tai yra scenarijus, kuriam iš esmės ruošiamės.“
Lietuvos žmonių palaikymas išlieka didžiulis – keturi iš penkių apklaustųjų mano, kad Vokietijos brigados buvimas stiprina Lietuvos saugumą. Gen. Markusas pasakojo apie pratybas „Grand Eagle 2025“: „Kai mes pravažiuojame, matome žmones mojuojančius ir besišypsančius. Jaučiamės laukiami ir už tai esame dėkingi.“
NATO kolektyvinės gynybos garantija
Abu generolai visiškai pasitiki NATO atsako pajėgumais. Gen. Huberis pareiškė: „NATO yra stipriausias gynybos aljansas žmonijos istorijoje. Galėsime apginti kiekvieną NATO teritorijos centimetrą. Neturiu jokių abejonių.“
Žinia galimiems priešams yra aiški: „Esame čia tam, kad, jei prireiktų, gintume Lietuvą petys į petį su daugeliu kitų sąjungininkų, o ypač – su mūsų draugais lietuviais“, – reziumavo generolas Ch. Huberis.
Nuo 2025 metų sausio 37-oji šarvuotoji pėstininkų brigada „Freistaat Sachsen“ vėl skirta NATO misijai. 37-oji brigada pasižymi aukščiausiu pasiruošimo lygiu visoje Vokietijos kariuomenėje, ji yra 10-osios šarvuotosios divizijos dalis. Ji stiprina NATO pirminio reagavimo pajėgas, kol 45-oji šarvuotoji brigada pasieks pilną kovinę parengtį. Kartu su sąjungininkais ji prisideda prie atgrasymo ir gynybos stiprinimo NATO rytiniame flange bei suteikia užtikrintumo Baltijos šalių gyventojams.
