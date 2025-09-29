Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Mokslas ir ITIšmanyk

Rusijos galimybės Arktyje tirpsta – tačiau gali nutikti Černobyliui prilygstanti katastrofa

2025 m. rugsėjo 29 d. 14:05
Lrytas.lt
Ukrainos užsienio žvalgybos tarnybos žvalgybos duomenimis, mažiausiai trys Rusijos ledlaužiai per artimiausius dvejus metus pasieks savo eksploatacijos pabaigą.
Daugiau nuotraukų (1)
Nuo tada, kai Rusija pradėjo pilno masto invaziją į Ukrainą, šalis agresorė pradėjo eksploatuoti tik vieną naują branduolinį ledlaužį. Analitikai nurodo, kad pagrindinės kliūtys, trukdančios išlaikyti patikimą buvimą Arktyje, yra tarptautinės sankcijos, modernių vidaus technologijų trūkumas ir chroniškos finansavimo problemos.
Istoriškai apie trečdalis Rusijos eksploatuojamų ledlaužių buvo pastatyti Suomijoje. Suomijos laivų statyklos pagamina 60 proc. pasaulio ledlaužių, o 80 proc. jų suprojektuoja Suomijos įmonės. Po sankcijų Rusija ieškojo alternatyvių laivų statytojų, įskaitant Pietų Korėją, tačiau šie bandymai taip pat buvo blokuojami.
„Rusija bando pratęsti savo branduolinių ledlaužių eksploatacijos laiką, kad galėtų tęsti savo veiklą Arktyje. Ši strategija kelia didelę riziką – reaktoriaus avarija galėtų sukelti Černobylio masto ekologinę katastrofą“, – teigiama ataskaitoje.
Branduolinio ledlaužio „Yamal“ eksploatavimas jau du kartus buvo pratęstas, o „Vaigač“ ir „Taymyr“ pratęsta eksploatacija baigsis kitais metais.
Pagal ambicingą projektą „Leader“ Rusija planavo iki 2032 m. pastatyti tris ledlaužius, kurie galėtų pramušti daugiau nei keturių metrų storio daugiametį ledą. Tačiau 2023 m. Vladimiras Putinas sumažino planą iki vieno laivo. Ledlaužis, kurio kaina siekia 127 mlrd. rublių (tai prilygsta Kamčiatkos regiono metiniam biudžetui), turėtų būti baigtas statyti 2030 m., tačiau žvalgybos šaltiniai abejoja, ar Rusija užbaigs šį projektą, rašo „Defense Express“.
ArktisRusijaatominis laivas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.