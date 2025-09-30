Nutekinti duomenys atskleidė gėdingą Rusijos incidentą jūroje

Incidentas įvyko rugpjūčio 7 d. Temriuko įlankoje. Rusijos „Telegram“ kanalas „VChK-OGPU“ paskelbė korvetės manevrų navigacijos schemas, laivo korpuso pažeidimų nuotraukas ir oficialią avarijos ataskaitą, pasirašytą 1-ojo rango kapitono Olego Sardino. Ataskaitoje išsamiai aprašoma, kaip civilinis tanklaivis „Nazan“ pateko į susidūrimą – po to, kai korvetė staigiai pakeitė kursą.
Pagal nutekėjusius dokumentus, 3 val. 59 min. laivui „Vyšnyj Voločiok“ buvo įsakyta staigiai pasukti į kairę – radaro operatoriai pranešė apie kelis nepilotuojamus orlaivius oro erdvėje. Vos po šešių minučių, 4 val. 5 min. karo laivas atsitrenkė į tanklaivio kairįjį bortą – dėl to laivo korpusas ir vidinė konstrukcija smarkiai deformavosi. Incidentas buvo oficialiai klasifikuotas kaip „su laivo valdymu susijusi avarija“.
Šis laikas sutampa su Rusijos gynybos ministerijos pareiškimais tą naktį, kad virš Azovo jūros buvo numuštas 31 dronas, ir dar 11 – virš laikinai okupuoto Krymo.
Šis sutapimas rodo, kad Rusijos laivai patyrė realų Ukrainos tolimųjų dronų smūgių spaudimą, dėl ko netgi jų kontroliuojamuose vandenyse buvo atlikti rizikingi manevrai ir įvyko avarija.
Susidūrimas ne tik apgadino laivą „Vyšnyj Voločiok“, skirtą kruizinių raketų „Kalibr“ gabenimui, bet ir pakenkė Rusijos karinio jūrų laivyno kompetencijos įvaizdžiui. Korvetės nesugebėjimas išlaikyti kontrolės manevruojant pabrėžia tiek didėjantį Ukrainos dronų veiksmingumą, tiek Rusijos laivyno operatyvinę įtampą.
Nuotraukos iš nutekėjusių failų rodo matomą laivo kairiojo borto deformaciją – o tai prieštarauja Rusijos pareigūnų bandymams sumenkinti incidentą. Nors oficialioje ataskaitoje nepripažįstama, kad tai buvo kovinis nuostolis, tačiau pripažinimas, kad laivo korpusas buvo rimtai apgadintas, aiškiai rodo, kad korvetei reikės brangių remonto darbų.
Ši avarija taip pat kelia klausimų apie Rusijos karinio jūrų laivyno saugos protokolus tankiai laivais užpildytuose vandenyse. Pažangių raketinių laivų eksploatavimas kartu su civiliniais laivais, nuolat grasinant Ukrainos dronams, sukuria aplinką, kurioje avarijos yra ne tik įmanomos, bet ir neišvengiamos. Kremliui tokie incidentai papildo vis ilgėjantį nesėkmių, kamuojančių jo Juodosios ir Azovo jūrų laivynus, sąrašą, rašo „Defense Express“.