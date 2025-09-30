Sulaukus susirūpinimo visuomenėje, paaiškino dėl radiacijos Lietuvoje ir situacijos Ukrainos branduoliniuose objektuose

Pastarajame skelbiama, kad šiuo metu jokio radiologinio pavojaus Lietuvos teritorijoje nėra.
„Bendra branduolinės saugos ir saugumo situacija Zaporižios atominėje elektrinėje (Zaporižios AE) yra itin nestabili, nes elektrinėje naudojami avariniai dyzeliniai generatoriai, kurie tiekia elektrą, reikalingą šešiems sustabdytiems reaktoriams aušinti ir kitoms svarbioms branduolinės saugos ir saugumo funkcijoms užtikrinti. Zaporižios AE nuo antradienio, rugsėjo 23 d., antros dienos pusės, neturi vienintelės likusios išorinės elektros tiekimo linijos, kuri yra šiuo metu pažeista dėl karinių veiksmų. TATENA ekspertai, kurie dirba Zaporižios AE, negalėjo apžiūrėti pažeistos išorinės 750 kV elektros tiekimo linijos būklės“, – nurodo VATESI.
Ji taip pat nurodo, kad iš karto po antradienio 750 kV linijos atjungimo, pradėjo veikti 18 elektrinės turimų avarinių dyzelinių generatorių. Kaip ir ankstesnių panašių įvykių metu, Zaporižios AE palaipsniui sumažino jų skaičių iki tiek, kiek reikalinga elektrinei būtinai energijai gaminti – šiuo metu veikia septyni – siekiant taupiai naudoti dyzelinį kurą. Zaporižios AE informavo TATENA, kad turi degalų atsargų, kurių pakaktų beveik 20 dienų avariniams dyzeliniams generatoriams veikti. Atominė elektrinė informavo, kad reguliariai papildo dyzelinio kuro atsargas.
Radiacijos stebėjimo stotys, esančios Ukrainos Zaporižios AE teritorijoje ir už jos ribų, parodė, kad radiacijos lygis nepakito ir išliko normalus. Be to, TATENA ekspertai rugsėjo 25 d. atliko nepriklausomą stebėjimą elektrinės teritorijoje, kuriuo taip pat patvirtino, kad radiacijos lygis aplinkoje nepakitęs.
TATENA ekspertai, dirbantys Chmelnyckio, Rivnės ir Pietų Ukrainos AE, bei Čornobylio AE objektuose, pranešė, apie žymų karinių veiksmų suintensyvėjimą pastarosiomis savaitėmis.
„Visi Ukrainos branduoliniai objektai nuo Lietuvos yra nutolę dideliu atstumu, todėl net ir incidento ar branduolinės avarijos atveju nebūtų reikšmingo radiologinio poveikio Lietuvos gyventojams“, – pabrėžia VATESI ir nurodo, kad inspekcijoje dirba Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras, situacija yra nuolat stebima.
radiacijaZaporožės atominė elektrinėAtominė elektrinė (AE)
Rodyti daugiau žymių