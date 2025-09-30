Telefonas brangesnis nei vaiko kuprinė: kaip apsaugoti įrangą ir sutaupyti šimtus eurų?

Kaip nuo to apsisaugoti? Prekybos centro internete „Varle.lt“ ekspertai dalijasi patarimais, kurie padės tėvams prailginti vaikų įrangos tarnavimo laiką ir užtikrinti, kad mokslo metai nesibaigtų nemaloniomis išlaidomis.
1. Dėklas ir stiklas – pigesnė investicija nei remontas
Nors vaikai dažnai nori, kad jų telefonas ar planšetė būtų stilinga ir „be nieko“, praktika rodo – įrenginio kritimas yra tik laiko klausimas.
- Apsauginis grūdinto stiklo ekrano dėklas kainuoja vos kelis eurus, bet gali apsaugoti nuo šimtų eurų remonto.
- Patvarus dėklas su sutvirtintais kraštais sugeria smūgius net ir nukritus ant kieto paviršiaus.
„Kasmet matome daugybę atvejų, kai sugadintas ekranas kainuoja kelis kartus daugiau nei pats apsauginis stiklas. Tai viena paprasčiausių, bet efektyviausių priemonių“, – sako „Varle.lt“ ekspertai.
2. Kuprinė – ne saugykla įrenginiams
Vaikai dažnai meta telefoną ar planšetę tiesiog į kuprinę tarp vadovėlių ir maisto dėžučių. Smūgiai, spaudimas ar net išsiliejęs jogurtas gali sugadinti techniką.
- Atskiras skyrius įrenginiui arba paminkštintas įdėklas – būtina investicija.
- Jei tokio nėra, verta naudoti specialų neperšlampamą dėklą.
3. Skysčiai – didžiausias priešas
Mokykloje nuolat išpilama arbata, sultys, o netyčia apverstas vandens buteliukas gali per kelias sekundes „nužudyti“ įrenginį.
Priminkite vaikams, kad įrenginiai nebūtų padėti ant stalo šalia gėrimų. Įsigykite vandeniui atsparų dėklą ar maišelį – ypač planšetėms, kurias vaikai nešiojasi į pamokas.
4. Laidai ir ausinės – saugoti taip pat svarbu
Įrangos gedimus neretai lemia ne pats įrenginys, o netvarkingai naudojami laidai ar ausinės.
- Mokykite vaikus nelaikyti telefono kraunamo visą naktį.
- Nepirkti pačių pigiausių įkroviklių – jie ne tik trumpina baterijos tarnavimo laiką, bet ir kelia gaisro riziką.
5. Taisyklės namuose ir mokykloje
Technikos ilgaamžiškumą lemia ir įpročiai. Tėvams verta aiškiai susitarti su vaikais:
- Telefonas ar planšetė neskirtas žaidimams valgio metu.
- Įrenginiu nesidalinti su kitais – draugai neretai būna dar mažiau atsargūs.
- Baterijos krovimas tik prižiūrint – ypač jaunesniems vaikams.
6. Apsaugos programėlės
Įrenginio „gyvenimą“ trumpina ne tik fiziniai pavojai, bet ir virusai. Rekomenduojama:
- Įdiegti patikimą antivirusinę programą.
- Naudoti tėvų kontrolės įrankius, kad vaikai neatsisiųstų žalingų programėlių ar nežaistų neaiškių žaidimų.
Įrenginių apsauga – geriausia prevencija
„Varle.lt“ ekspertai pabrėžia – vaikų įrenginiai šiandien yra tarsi darbo įrankiai. Jie naudojami ne tik pramogoms, bet ir pamokoms, informacijos paieškai, bendravimui su mokytojais. Todėl jų apsauga turėtų tapti natūraliu tėvų rūpesčiu.
„Geriausia prevencija – paprasti sprendimai: dėklas, ekranas, tinkami įpročiai. Investicija į šias priemones dažniausiai kainuoja keliasdešimt eurų, o sugadinto įrenginio remontas – kelis šimtus. Tai skirtumas, kurį pajunta kiekviena šeima. Kitas svarbus dalykas – nuo mažens ugdyti vaikų atsakomybę už savo daiktus, tai padės sutaupyti ne tik pinigų, bet ir laiko, ir nervų“, – pažymi ekspertai.