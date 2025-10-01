Jau ir tai: Rusijos kareiviai į ataką Ukrainoje jos raiti ant žirgų

Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Mokslas ir ITIšmanyk

Jau ir tai: Rusijos kareiviai į ataką Ukrainoje jos raiti ant žirgų

2025 m. spalio 1 d. 13:08
Lrytas.lt
Rusijos kareiviai pradėjo mokytis dar vieno būdo judėti mūšio lauke – jojant žirgais. Tai ėmėsi daryti 9-osios brigados, priklausančios 51-ajai armijai, dislokuotai okupuotoje Donecko srityje, specialiųjų užduočių būrio „Štorm“ vadas, kurio slapyvardis Chanas, rašo „The Moscow Times“.
Daugiau nuotraukų (2)
„Unian“ pažymi, kad apie šią naujovę Rusijos armijoje išsamiai papasakojo karo korespondentas Semionas Pegovas. Jo teigimu, brigados poligone dabar jojimo meno mokomi ir kareiviai, ir patys žirgai.
„Kaip žinoma, žirgai yra daug jautresni už žmones, – teigiama pranešime, kurį cituoja „Defence Blog“. – Dėl savo natūralių instinktų žirgas, pavyzdžiui, neaktyvuoja magnetinės minos, jei tik jis neturi pasagų, nes yra minų, kurios reaguoja būtent į metalą. Be to, žirgas gerai orientuojasi ir mato tamsoje.“
„Tiesa, mokyti reikia ne tik raitelius (pagal Chano puolimo taktiką jų ant žirgų yra du – vienas valdo žirgą, o antrasis užtikrina ugnies paramą), bet ir pačius žirgus. Svarbu, kad jie priprastų prie šūvių ir sprogimų garsų, jų nebijotų“, – pasakojo S. Pegovas.
Pasak jo, idėja atgaivinti kavaleriją, kuri sovietinėje armijoje buvo panaikinta kaip atskiras kariuomenės rūšis 1955 m., nėra „visiškas grįžimas į praeitį“ – nes ji turi daug privalumų.
Jis paaiškino, kad arkliai gerai mato tamsoje, jiems nereikia kelių, kad paspartėtų galutiniame puolimo etape, o dėl savo instinktų šie gyvūnai tariamai gali apeiti minas.
Leidinys priminė, kad Rusijos kareiviai, kariaudami Ukrainoje, dėl technikos atsargų išsekimo ir kovų pobūdžio pasikeitimo įvairiose fronto atkarpose, perėjo prie šturmo veiksmų, naudodami mobilią techniką – motociklus, motorolerius ir kitus „novatoriškas“ transporto priemones, ypač „tankus-tvartus“.
Be to, Rusijos kareiviai krovinių gabenimui naudojo asilus, arklius ir net kupranugarius. Be to, kaip priminė „The Moscow Times“, tokie metodai buvo pripažinti normaliu dalyku net Valstybės Dūmoje.
„Geriau leiskite žūti asilui, nei dviem žmonėms, kurie automobiliu veža krovinius, reikalingus kovai ir gyvybei dalinių ir padalinių, esančių fronto linijoje“, – pareiškė Valstybės Dūmos gynybos komiteto narys Viktoras Sobolevas.
Kaip anksčiau pranešė „Unian“, apie Rusijos kariuomenės naudojamus arklius ir net asilus tapo žinoma dar 2025 m. pavasarį. Tuomet buvo pažymėta, kad šie gyvūnai gabena atsargas ir kareivius, padėdami išvengti Ukrainos dronų dėmesio. Leidinyje „The Wall Street Journal“ rašoma, kad tokie įvykiai rodo, jog aukštųjų technologijų karas reikalauja kūrybiško požiūrio.
Karinis ekspertas Michailas Žirochovas paaiškino, kodėl Rusija siunčia į frontą asilus. Jis pažymėjo, kad tai „paprasta ir patikima transporto priemonė“, o technika, atsižvelgiant į oro sąlygas, ne visada gali būti naudojama. O asilai ar arkliai gali atlikti jiems pavestas užduotis, mano ekspertas.
„Defence Blog“ taip pat atkreipia dėmesį, kad, pavyzdžiui, Lenkija irgi aktyviai naudoja raitus patrulius palei sieną su Baltarusija, kur pelkėta vietovė riboja transporto priemonių judėjimą. Vokietija, Jungtinės Valstijos, Kinija ir Čilė taip pat turi raitelius, dažnai naudojamus žvalgybai ar slaptoms specialiosioms operacijoms atokiose ar sunkiai prieinamose vietovėse.
karybaraitelisminos
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.