„Unian“ pažymi, kad apie šią naujovę Rusijos armijoje išsamiai papasakojo karo korespondentas Semionas Pegovas. Jo teigimu, brigados poligone dabar jojimo meno mokomi ir kareiviai, ir patys žirgai.
„Kaip žinoma, žirgai yra daug jautresni už žmones, – teigiama pranešime, kurį cituoja „Defence Blog“. – Dėl savo natūralių instinktų žirgas, pavyzdžiui, neaktyvuoja magnetinės minos, jei tik jis neturi pasagų, nes yra minų, kurios reaguoja būtent į metalą. Be to, žirgas gerai orientuojasi ir mato tamsoje.“
„Tiesa, mokyti reikia ne tik raitelius (pagal Chano puolimo taktiką jų ant žirgų yra du – vienas valdo žirgą, o antrasis užtikrina ugnies paramą), bet ir pačius žirgus. Svarbu, kad jie priprastų prie šūvių ir sprogimų garsų, jų nebijotų“, – pasakojo S. Pegovas.
Pasak jo, idėja atgaivinti kavaleriją, kuri sovietinėje armijoje buvo panaikinta kaip atskiras kariuomenės rūšis 1955 m., nėra „visiškas grįžimas į praeitį“ – nes ji turi daug privalumų.
Jis paaiškino, kad arkliai gerai mato tamsoje, jiems nereikia kelių, kad paspartėtų galutiniame puolimo etape, o dėl savo instinktų šie gyvūnai tariamai gali apeiti minas.
Leidinys priminė, kad Rusijos kareiviai, kariaudami Ukrainoje, dėl technikos atsargų išsekimo ir kovų pobūdžio pasikeitimo įvairiose fronto atkarpose, perėjo prie šturmo veiksmų, naudodami mobilią techniką – motociklus, motorolerius ir kitus „novatoriškas“ transporto priemones, ypač „tankus-tvartus“.
Be to, Rusijos kareiviai krovinių gabenimui naudojo asilus, arklius ir net kupranugarius. Be to, kaip priminė „The Moscow Times“, tokie metodai buvo pripažinti normaliu dalyku net Valstybės Dūmoje.
„Geriau leiskite žūti asilui, nei dviem žmonėms, kurie automobiliu veža krovinius, reikalingus kovai ir gyvybei dalinių ir padalinių, esančių fronto linijoje“, – pareiškė Valstybės Dūmos gynybos komiteto narys Viktoras Sobolevas.
Kaip anksčiau pranešė „Unian“, apie Rusijos kariuomenės naudojamus arklius ir net asilus tapo žinoma dar 2025 m. pavasarį. Tuomet buvo pažymėta, kad šie gyvūnai gabena atsargas ir kareivius, padėdami išvengti Ukrainos dronų dėmesio. Leidinyje „The Wall Street Journal“ rašoma, kad tokie įvykiai rodo, jog aukštųjų technologijų karas reikalauja kūrybiško požiūrio.
Karinis ekspertas Michailas Žirochovas paaiškino, kodėl Rusija siunčia į frontą asilus. Jis pažymėjo, kad tai „paprasta ir patikima transporto priemonė“, o technika, atsižvelgiant į oro sąlygas, ne visada gali būti naudojama. O asilai ar arkliai gali atlikti jiems pavestas užduotis, mano ekspertas.
„Defence Blog“ taip pat atkreipia dėmesį, kad, pavyzdžiui, Lenkija irgi aktyviai naudoja raitus patrulius palei sieną su Baltarusija, kur pelkėta vietovė riboja transporto priemonių judėjimą. Vokietija, Jungtinės Valstijos, Kinija ir Čilė taip pat turi raitelius, dažnai naudojamus žvalgybai ar slaptoms specialiosioms operacijoms atokiose ar sunkiai prieinamose vietovėse.