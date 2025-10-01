Pristato naują kibernetinio saugumo programėlę: atsakas į didžiausias lietuvių baimes internete

Lrytas Premium prenumerata tik
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Mokslas ir ITIšmanyk

Pristato naują kibernetinio saugumo programėlę: atsakas į didžiausias lietuvių baimes internete

2025 m. spalio 1 d. 11:04
Telekomunikacijų bendrovė pristato naują kibernetinio saugumo sprendimą „Telia Safe“ – visapusišką programėlę, skirtą apsaugoti vartotojus nuo vis sudėtingesnių skaitmeninių grėsmių. Šis žingsnis yra tiesioginis atsakas į augantį visuomenės nerimą dėl asmeninių duomenų saugumo internete, kurį atskleidė naujausias tyrimas, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Matome tendenciją, kad vartotojai yra pavargę nuo sudėtingų saugumo sprendimų. Reikalavimas nuolat atnaujinti antivirusines programas, atskirai naudoti VPN, atsiminti dešimtis sudėtingų slaptažodžių – visa tai kuria nuovargį. Žmonės pradeda ignoruoti perspėjimus rūpintis savo kibernetiniu saugumu, nes jų tiesiog per daug. Būtent todėl paprasta ir automatiškai veikianti programėlė realiai gali padėti žmonėms naršyti saugiau. Šiuolaikinė interneto apsauga turi veikti fone, netrukdyti vartotojui, bet tuo pačiu pasirūpinti esminėmis saugumo internete funkcijomis, blokuoti pavojingas svetaines, apsaugoti bankines operacijas ir asmens duomenis“, – teigia „Telia“ kibernetinio saugumo vadovas Darius Povilaitis.
Būtent šią savisaugos spragą ir siekia užpildyti naujasis saugumo sprendimas. Nauja programėlė apjungia 20 skirtingų apsaugos funkcijų vienoje programėlėje. Sprendimas sukurtas taip, kad atsakytų į konkrečius vartotojų poreikius: būtų paprastas naudoti ir leistų pasirūpinti interneto apsauga vaikams.
Kas gąsdina labiausiai?
Šių metų telekomunikacijų bendrovės atliktas reprezentatyvus visuomenės tyrimas atskleidė, kad didžiausia Lietuvos gyventojų baimė internete – duomenų vagystė, siekiant juos panaudoti finansiniam sukčiavimui, pavyzdžiui, paimant kreditus. Dėl to nerimauja daugiau nei pusė apklaustųjų (54 proc.).
Gyventojus taip pat stipriai gąsdina galimybė negrįžtamai prarasti asmenines nuotraukas (44 proc.), įsilaužimai į el. paštą ar socialinius tinklus (41 proc.) bei rizikos, su kuriomis gali susidurti vaikai bendraudami su nepažįstamais asmenimis internete (39 proc.).
Šios baimės nėra laužtos iš piršto. „F-Secure“ 2025 m. saugumo gido duomenimis, tendencijos rodo, kad sukčiai šiemt veikia itin aktyviai: net 78 proc. žmonių per pastaruosius 12 mėnesių sukčius bandė apgauti bent vieną kartą“ o 56 proc. vartotojų su apgaulėmis skaitmeninėje erdvėje susiduria bent kartą per mėnesį. Nepaisant to, kad net 69 proc. žmonių tiki, jog moka atpažinti sukčius internete, beveik pusė (43 proc.) iš jų vis tiek pripažino tapę auka per pastaruosius metus. Tai tik parodo, kad vien budrumo nebepakanka, o pasitikėjimo internetu lygis yra kritiškai žemas – net 73 proc. žmonių nežino, kuo pasitikėti internete.
„Internetas pilnas nematomų pavojų, todėl norėjome sukurti programėlę, kuri veiktų visiems maksimaliai suprantamai. Todėl kai lankotės svetainėje, šalia adreso matote aiškią ikonėlę: jei ji žalia – viskas gerai, svetainė patikima; jei geltona – reikėtų būti atsargesniems, galbūt puslapis renka per daug jūsų duomenų; o jei pamatote raudoną – tai aiškus signalas uždaryti tinklapį, nes svetainė yra pavojinga“, – paaiškina D. Povilaitis.
Programėlės funkcionalumas apima kelis saugumo sluoksnius. Ji veikia kaip antivirusinė programa, turi specializuotą apsaugą nuo išpirkos reikalaujančių programų, kuri stebi ir blokuoja šio tipo kenkėjams būdingą veiklą. Be tiesioginės apsaugos nuo virusų, „Telia Safe“ atlieka ir prevencines funkcijas – pavyzdžiui, tikrina, ar mobiliojo įrenginio operacinė sistema yra atnaujinta, leidžia vienoje vietoje peržiūrėti ir valdyti programėlių prieigas prie asmeninių duomenų.
IT saugumas programėlė Telia Lietuva

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

