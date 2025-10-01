Pristato naują kibernetinio saugumo programėlę: atsakas į didžiausias lietuvių baimes internete

„Matome tendenciją, kad vartotojai yra pavargę nuo sudėtingų saugumo sprendimų. Reikalavimas nuolat atnaujinti antivirusines programas, atskirai naudoti VPN, atsiminti dešimtis sudėtingų slaptažodžių – visa tai kuria nuovargį. Žmonės pradeda ignoruoti perspėjimus rūpintis savo kibernetiniu saugumu, nes jų tiesiog per daug. Būtent todėl paprasta ir automatiškai veikianti programėlė realiai gali padėti žmonėms naršyti saugiau. Šiuolaikinė interneto apsauga turi veikti fone, netrukdyti vartotojui, bet tuo pačiu pasirūpinti esminėmis saugumo internete funkcijomis, blokuoti pavojingas svetaines, apsaugoti bankines operacijas ir asmens duomenis“, – teigia „Telia“ kibernetinio saugumo vadovas Darius Povilaitis.
Būtent šią savisaugos spragą ir siekia užpildyti naujasis saugumo sprendimas. Nauja programėlė apjungia 20 skirtingų apsaugos funkcijų vienoje programėlėje. Sprendimas sukurtas taip, kad atsakytų į konkrečius vartotojų poreikius: būtų paprastas naudoti ir leistų pasirūpinti interneto apsauga vaikams.
Kas gąsdina labiausiai?
Šių metų telekomunikacijų bendrovės atliktas reprezentatyvus visuomenės tyrimas atskleidė, kad didžiausia Lietuvos gyventojų baimė internete – duomenų vagystė, siekiant juos panaudoti finansiniam sukčiavimui, pavyzdžiui, paimant kreditus. Dėl to nerimauja daugiau nei pusė apklaustųjų (54 proc.).
Gyventojus taip pat stipriai gąsdina galimybė negrįžtamai prarasti asmenines nuotraukas (44 proc.), įsilaužimai į el. paštą ar socialinius tinklus (41 proc.) bei rizikos, su kuriomis gali susidurti vaikai bendraudami su nepažįstamais asmenimis internete (39 proc.).
Šios baimės nėra laužtos iš piršto. „F-Secure“ 2025 m. saugumo gido duomenimis, tendencijos rodo, kad sukčiai šiemt veikia itin aktyviai: net 78 proc. žmonių per pastaruosius 12 mėnesių sukčius bandė apgauti bent vieną kartą“ o 56 proc. vartotojų su apgaulėmis skaitmeninėje erdvėje susiduria bent kartą per mėnesį. Nepaisant to, kad net 69 proc. žmonių tiki, jog moka atpažinti sukčius internete, beveik pusė (43 proc.) iš jų vis tiek pripažino tapę auka per pastaruosius metus. Tai tik parodo, kad vien budrumo nebepakanka, o pasitikėjimo internetu lygis yra kritiškai žemas – net 73 proc. žmonių nežino, kuo pasitikėti internete.
„Internetas pilnas nematomų pavojų, todėl norėjome sukurti programėlę, kuri veiktų visiems maksimaliai suprantamai. Todėl kai lankotės svetainėje, šalia adreso matote aiškią ikonėlę: jei ji žalia – viskas gerai, svetainė patikima; jei geltona – reikėtų būti atsargesniems, galbūt puslapis renka per daug jūsų duomenų; o jei pamatote raudoną – tai aiškus signalas uždaryti tinklapį, nes svetainė yra pavojinga“, – paaiškina D. Povilaitis.
Programėlės funkcionalumas apima kelis saugumo sluoksnius. Ji veikia kaip antivirusinė programa, turi specializuotą apsaugą nuo išpirkos reikalaujančių programų, kuri stebi ir blokuoja šio tipo kenkėjams būdingą veiklą. Be tiesioginės apsaugos nuo virusų, „Telia Safe“ atlieka ir prevencines funkcijas – pavyzdžiui, tikrina, ar mobiliojo įrenginio operacinė sistema yra atnaujinta, leidžia vienoje vietoje peržiūrėti ir valdyti programėlių prieigas prie asmeninių duomenų.