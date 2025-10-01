Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Radiacinės saugos centras ramina dėl situacijos Zaporižios AE Pateikė komentarą dėl kalio jodido

2025 m. spalio 1 d. 13:21
Lrytas.lt
Viešojoje erdvėje plintant informacijai apie pavojingą situaciją Ukrainos Zaporižios atominėje elektrinėje (AE), Radiacinės saugos centras sako, kad radiacinis fonas Lietuvoje yra nepakitęs, tad gyventojams nereikėtų nerimauti. Centras akcentuoja, kad galimos branduolinės avarijos atveju šalies gyventojams ir aplinka grėsmės nėra.
„Ši atominė elektrinė nuo Lietuvos yra nutolusi daugiau nei 900 km atstumu, todėl, vadovaujantis tarptautinių organizacijų rekomendacijomis ir buvusių branduolinių avarijų patirtimi, avarijos atveju Zaporižios AE Lietuvos gyventojai ir aplinka nepatirtų reikšmingo radiologinio poveikio“, – rašoma centro pranešime.
Be kita ko, jis taip pat pažymi, kad avarijos Zaporižios AE atveju Lietuvos gyventojams vartoti kalio jodido tablečių poreikio nebūtų.
Gyventojus ramina ir Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), pastebėjusi, kad lietuviai suskubo į vaistines įsigyti kalio jodido tablečių. Ji taip pat atkreipia dėmesį, kad minėtų tablečių negalima vartoti savo nuožiūra.
„Mus pasiekia informacija, kad gyventojai sunerimo ir suskubo į vaistines pasirodžius klaidinančiai informacijai dėl esą galimo pavojaus Lietuvos gyventojams dėl situacijos Zaporižioje. Tad norime nuraminti, kad jokio radiacinio pavojaus dėl šios situacijos mūsų šalyje nėra ir negali būti, tad ir kalio jodido tablečių pirkti nebūtina“, – pranešime sakė sveikatos viceministras Danielius Naumovas.
Vis tik, pasak ministerijos, ši situacija yra puikus priminimas gyventojams, gyvenantiems 100 km nuo Astravo ir dar neatsiėmusiems jiems priklausančio kalio jodido. Ministerijos žiniomis, šio preparato tablečių vis dar neatsiėmė apie pusė gyventojų.
Kaip skelbta, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėjo dėl branduolinės katastrofos pavojaus Rusijos dalinių okupuotoje Zaporižios atominėje elektrinėje šalies pietuose. Padėtis kritiška, nes elektrinė jau savaitę yra atjungta nuo elektros tinklo, sakė V. Zelenskis savo vakariniame vaizdo kreipimesi.
Zaporižios AE buvo okupuota rusų dalinių netrukus po invazijos pradžios 2022 m. Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovas Rafelis Grossis keliskart derėjosi su karo šalimis, kad būtų deeskaluota padėtis elektrinėje.
radiacijaZaporožės atominė elektrinėAtominė elektrinė (AE)
