Ant A. Lukašenkos stalo – nedidelis, bet grėsmingas simbolis

Nuotraukoje, kuri buvo padaryta per susitikimą Minske, matyti didelio ratuoto paleidimo įrenginio modelį – panašu, sumontuotą ant „MZKT-79291“ važiuoklės su 12×12 ratų konfigūracija – kuris, kaip manoma, atitinka „RS-26 Orešnik“.
Raketų sistema, kurią Rusijos pareigūnai apibūdina kaip vidutinio nuotolio balistinę platformą, yra skirta veikti žemiau 5500 kilometrų nuotolio ribos, nustatytos tarptautinių ginklų kontrolės režimų. Tačiau tikslios sistemos techninės specifikacijos tebėra slaptos, ir neaišku, ar po Vidutinio nuotolio branduolinių ginklų (INF) sutarties žlugimo raketa atitinka kokius nors dvišalius ar daugiašalius susitarimus.
„Orešnik“ sistema yra gynybos analitikų spekuliacijų objektas nuo pat pirmųjų pranešimų apie jos bandymus. Jos atsiradimas Baltarusijoje sutampa su augančiu kariniu bendradarbiavimu tarp Maskvos ir Minsko ir signalizuoja apie gilėjančią strateginę partnerystę tarp dviejų sąjungininkų.
Kalbėdamas žurnalistams Maskvoje vykusio Pasaulinio atominės energetikos forumo metu, A. Lukašenka patvirtino, kad „Orešnik“ sistema dabar yra perkeliama į Baltarusiją. Paklaustas, ar sistema jau atvyko, Baltarusijos lyderis atsakė: „Ji jau keliauja. Viskas bus gerai.“
Lukašenka anksčiau buvo paskelbęs planus iki 2025 m. pabaigos Baltarusijos teritorijoje dislokuoti naują raketų sistemą.
„Iki šių metų pabaigos Baltarusijoje bus dislokuota naujausia Rusijos hipergarsinė balistinė raketų sistema „Orešnik“, – liepos 1 d. sakė jis per šalies Nepriklausomybės dienos minėjimo ceremoniją.
Šis dislokavimas reiškia didelį Rusijos strateginių pajėgumų išplėtimą NATO rytiniame flange, dar labiau įtraukiant Baltarusiją į platesnę Maskvos gynybos poziciją ir potencialiai keičiant saugumo pusiausvyrą Rytų Europoje, rašo „Defence Blog“.
Nors informacija apie „Orešnik“ programą tebėra griežtai saugoma, 2024 m. lapkričio 21 d. per smūgį Ukrainos miestui Dniprui buvo atliktas pirmasis eksperimentinis raketos paleidimas kovinėmis sąlygomis. Tai reiškia, kad „RS-26“ yra viena iš nedaugelio naujos kartos Rusijos balistinių raketų, kuri buvo panaudota aktyviame konflikte prieš oficialų jos dislokavimą.
Šios sistemos dislokavimas Baltarusijoje išplečia Rusijos strateginių pajėgų veikimo spindulį giliau į Europą ir Baltijos regioną, rašo „Defence Blog“.
