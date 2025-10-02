Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Latvijoje vėl pradėjo veikti nuo DDoS atakos nukentėjusios visuomeninės svetainės

2025 m. spalio 2 d. 15:47
Jūras Barauskas
Po didelio masto paslaugų sutrikdymo (angl. denial of service, DDoS) atakos atkurtas valstybinių institucijų interneto svetainių veikimas, ketvirtadienį vidurdienį naujienų agentūrai LETA pranešė Latvijos valstybinio radijo ir televizijos centro (LVRTC) atstovai.
LVRTC teigimu, visi nuo atakos nukentėję ištekliai jau visiškai atkurti.
Nuo atakos nukentėjusios svetainės neveikė apie valandą, o kai kurie ištekliai buvo neprieinami apie valandą ir 20 minučių. Dėl to kai kurie ištekliai buvo prieinami, tačiau jų veikimas buvo sulėtėjęs, paaiškino LVRTC.
Vyksta šio incidento tyrimas, kuriam pasibaigus LVRTC pateiks daugiau komentarų apie kibernetinę ataką.
Informacinių technologijų saugumo incidentų prevencijos agentūros „Cert.lv“ atstovai agentūrai LETA teigė, kad institucija palaiko glaudžius ryšius su LVRTC ir aiškinasi tikrąsias atakos priežastis.
Kaip pranešta, ketvirtadienį ryte Latvijos valstybės ir vietos valdžios institucijų svetainės patyrė masinę DDoS ataką.
Sutriko, pavyzdžiui, Valstybinės mokesčių tarnybos interneto svetainės vid.gov.lv, interneto svetainės Latvija.lv, Ministrų kabineto interneto svetainės mk.gov.lv, ministerijų, savivaldos ir kitų valstybės institucijų interneto svetainių veikla.
Vartotojai negalėjo naudotis ir svetainės eParaksts.lv paslaugomis.
