Išėjo grybauti, bet rado ne tai, ko tikėjosi: teko kviesti išminuotojus

Šeštadienį Kędzierzyn-Koźle miesto miškingoje vietovėje rastoje krūvoje buvo apie 200 karo laikų amunicijos vienetų.
„Tarp rastų daiktų buvo rankinės granatos ir minosvaidžių sviediniai, artilerijos sviediniai, priešpėstinės minos, aviacinės bombos ir sprogdikliai“, – regioniniam naujienų tinklalapiui „Lokalna 24“ sakė Kędzierzyn-Koźle policijos pareigūnė Klaudia Tokarczyk.
„Policijos pareigūnai [šeštadienį] atvyko į vietą ir ją apsaugojo iki bombų neutralizavimo specialistų atvykimo pirmadienį“, – pridūrė ji.
Preliminarūs tyrimų rezultatai rodo, kad amunicija galėjo būti iš buvusios slėptuvės arba Antrojo pasaulinio karo laikų saugyklos, pranešė Lenkijos naujienų portalas „Onet“.
