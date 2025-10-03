Paaiškėjo daugiau detalių apie dronu numuštą Rusijos sraigtasparnį: išsamiai papasakojo patys rusai

Apie nuostolius išsamiai papasakojo Rusijos karinis tinklaraštininkas Aleksejus Voevoda, kuris pažinojo sraigtasparnio pilotą. Pasak jo, sraigtasparnis skrido nedideliu greičiu, todėl Ukrainos dronas galėjo tiksliai pataikyti į tikslą.
„FPV dronas pataikė tiesiai į kabiną su kareiviais“, – sakė A. Voevoda. Jis pridūrė, kad po smūgio sraigtasparnis buvo apimtas liepsnų.
Nepaisant kritinės situacijos, jaunas įgulos vadas sėkmingai atliko avarinį degančio orlaivio nusileidimą. Tačiau išgyventi pavyko tik dviem įgulos nariams – skrydžio inžinieriui ir navigatoriui. Vadas ir likusi įgula negalėjo išlipti ir sudegė.
Sraigtasparnio sunaikinimo operaciją atliko Ukrainos ginkluotųjų pajėgų 59-osios atskirosios šturmo brigados dronų sistemų padalinys, žinomas kaip „Aukštumų plėšrūnai“. Sraigtasparnis buvo numuštas 10 colių „Shrike 10 FPV“ dronu, aprūpintu kovine galvute „PG-7M“ – tai yra didelio tikslumo drono modelis, skirtas šarvuotiems ir oro transporto priemonėms naikinti.
Operaciją rėmė žvalgybiniai dronai, kurie užtikrino taikinių aptikimą ir navigaciją puolamajam dronui.
Operaciją vykdęs padalinys informavo „Militarnyj“, kad FPV droną valdė vienas iš labiausiai patyrusių brigados operatorių, kurio šaukinys buvo „Baltika“.
FPV pilotas atliko manevrus pirmojo asmens režimu itin mažame aukštyje, todėl galėjo tiksliai pataikyti į pažeidžiamą sraigtasparnio dalį. Šis metodas padidina sėkmingo net judančių oro taikinių sunaikinimo tikimybę.
Šis atvejis iliustruoja mažų puolamųjų dronų veiksmingumo ir vaidmens didėjimą šiuolaikinėje karo veiksmuose, ypač taikant į priešų orlaivius, rašo „Militarnyj“. Tokie epizodai užfiksuoti ne tik Ukrainoje. Pavyzdžiui, Mianmare sukilėliai taip pat pranešė apie „Mi-17“ sraigtasparnio numušimą FPV dronu.
