Neraminanti žinia: „Patriot“ sistemos Ukrainoje tampa vis mažiau veiksmingos

Pasak pareigūnų, šią vasarą vykdyti bombardavimai, nukreipti prieš Ukrainos gamintojus, tapo ryškiu pavyzdžiu, kaip Rusija patobulino savo balistines raketas, kad galėtų veiksmingiau kovoti su amerikiečių „Patriot“ sistemomis.
Pareigūnai pridūrė, kad Rusija greičiausiai modifikavo savo mobiliąją sistemą „Iskander-M“, kuri paleidžia raketas, kurių nuotolis siekia iki 500 km, o taip pat balistines raketas „Kinžal“, kurios paleidžiamos iš oro ir gali nuskristi iki 480 km.
„Dabar raketos skrenda tipine trajektorija, o tada keičia kursą ir sminga dideliu kampu arba atlieka manevrus, kurie „suklaidina ir apeina“ „Patriot“ perėmėjus“, – pažymi FT.
Kaip pabrėžė buvęs Ukrainos pareigūnas, tai „keičia žaidimo taisykles Rusijai“. Be to, Kyjivas susiduria su JAV tiekiamų oro gynybos raketų perėmėjų tiekimo sulėtėjimu.
Remiantis Ukrainos oro pajėgų duomenimis, kuriuos surinko Londono Informacinio atsparumo centras, Ukrainos balistinių raketų perėmimo lygis vasarą pagerėjo, rugpjūtį pasiekdamas 37 proc., tačiau rugsėjį nukrito iki 6 proc., nepaisant mažesnio paleidimų skaičiaus.
Savo ruožtu trečiadienį Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgos pranešė, kad visos keturios priešo raketos „Iskander-M“ nebuvo numuštos ir pasiekė tikslus.
„Šią vasarą raketos smarkiai apgadino mažiausiai keturias dronų gamyklas Kyjive ir jo apylinkėse, teigė dabartiniai ir buvę Ukrainos pareigūnai. Remiantis vietos pareigūnų viešais pranešimais, tai apėmė rugpjūčio 28 d. smūgį objektui, gaminančiam turkiškus dronus „Bayraktar“, – pridūrė „Financial Times“.
Pasak dviejų pareigūnų, dvi raketos, kurios buvo paleistos per šį išpuolį, buvo nukreiptos į įmonės, kuri projektuoja ir gamina komponentus dronams, biurus. Be to, Rusijos raketos apgadino netoliese esančius ES delegacijos ir Britų tarybos biurus.
Leidinyje primena, kad „Patriot“ sistemos yra vienintelės Ukrainos arsenale, kurios gali numušti Rusijos balistines raketas. Vakarų pareigūnas pažymėjo, kad pirmasis priešo raketų modernizavimo požymis buvo pastebimas perėmimo efektyvumo sumažėjimas.
Tuo pačiu metu specialiojo JAV gynybos žvalgybos agentūros generalinio inspektoriaus parengtame pranešime teigiama, kad „Ukrainos ginkluotosios pajėgos susidūrė su sunkumais nuosekliai naudojant „Patriot“ priešlėktuvinės gynybos sistemas, skirtas apsaugoti nuo Maskvos balistinių raketų, dėl neseniai Rusijos atliktų taktinių patobulinimų, ypač patobulinimų, kurie leidžia jos raketoms keisti trajektoriją ir manevruoti, o ne skristi tradicine balistine trajektorija“.
Šiame pranešime taip pat priminta apie birželio 28 d. Rusijos ataką, kai šalis agresorė paleido septynias balistines raketas, iš kurių Ukraina numušė tik vieną, taip pat apie liepos 9 d. apšaudymą, kurio metu buvo paleistos 13 raketų, iš kurių Kyjivas sunaikino 7.
Vakarų ir Ukrainos pareigūnai pareiškė, kad Ukraina dalijasi informacija apie „Patriot“ sistemos naudojimą su Pentagonu ir amerikiečių priešlėktuvinės gynybos sistemų gamintojais.
„Patriot“ sistemą gamina kompanija „Raytheon“, o raketas-perėmėjas šiai sistemai – „Lockheed Martin“. Šie duomenys naudojami reikiamiems atnaujinimams atlikti, kad būtų neatsilikta nuo Rusijos taktikos pokyčių, tačiau pasak vieno iš pareigūnų, šie patobulinimai dažnai atsilieka nuo Maskvos taktikos evoliucijos, pabrėžiama publikacijoje.
Analitikų nuomone, priežastis, dėl kurios padidėjo Rusijos raketų skaičius, greičiausiai yra programinės įrangos koregavimas. Konkrečiai, Oslo universiteto raketų tyrinėtojas Fabianas Hofmanas pažymėjo, kad gamintojai reguliariai analizuoja perėmimo duomenis, siekdami pagerinti charakteristikas. Jis mano, kad Rusija greičiausiai daro tą patį.
Pasak jo, „Iskander-M“ „gali gana agresyviai manevruoti galutiniame etape“. Vietoj brangių aparatinės įrangos pakeitimų, navigacijos sistemų koregavimas gali priversti raketą atlikti greitą manevrą prieš pataikydama į tikslą, o tada staigiai nerti žemyn, apsunkindama jos sekimą ir sunaikinimą „Patriot“ raketa.
Parengta pagal „Unian“.
ginkluotėraketosoro gynyba
