Pribloškianti sėkmė: iš nuskendusio laivo iškėlė daugiau nei 1000 aukso ir sidabro monetų

„1715 Fleet – Queens Jewels“ sudužusių laivų tyrinėjimo kompanija, turinti leidimą nardyti prie laivų nuolaužų – skelbia, kad jie iškėlė daugiau nei 1000 sidabrinių realų (taip pat vadinamų „aštuonių gabalėlių“) ir penkis aukso eskudus, kartu su kitais retais aukso dirbiniais. Abiejų tipų monetos buvo įprasta valiuta Ispanijos kolonijose Amerikoje.
„Kiekviena moneta yra istorijos dalis, apčiuopiama sąsaja su žmonėmis, kurie gyveno, dirbo ir plaukiojo Ispanijos imperijos aukso amžiuje“, – teigia „1715 Fleet – Queens Jewels“ operacijų direktorius Salas Guttuso. – Rasti 1000 monetų per vieną iškėlimą yra retas ir nepaprastas dalykas.“
Pagal pareiškimą, monetos greičiausiai buvo nukaldintos Ispanijos kolonijose Meksikoje, Peru ir Bolivijoje. Kai kurios monetos turi kalyklos ženklus ir matomas datas, o jų puiki būklė rodo, kad jos buvo vienos kolekcijos dalis.
1715 m. laivynas, dar žinomas kaip „Plokščiųjų monetų laivynas“, buvo pakrautas monetomis ir kitais produktais iš Ispanijos kolonijų, ir 12 laivų liepos 24 d. išplaukė iš Kubos į kasmetinę kelionę atgal į Ispaniją. Po kelių dienų plaukimo laivynas susidūrė su stipriu uraganu prie Floridos rytinės pakrantės. Vienuolika laivų nuskendo, o jų liekanos buvo išsibarstytos 80 kilometrų plote. Dalis lobio buvo išgelbėta netrukus po nelaimės, tačiau didžioji jo dalis šimtmečiams liko po vandeniu.
„Kiekvienas radinys padeda sudėlioti 1715 m. laivyno istoriją“, – sako S. Guttuso. Dabar monetos bus konservuojamos ir eksponuojamos vietos muziejuose.
Per pastarąjį dešimtmetį tyrinėjant 1715 m. nuskendusius laivus buvo rasta ir kitų įspūdingų radinių. 2015 m. narai rado itin retą ispanų monetą, kuri buvo nukaldinta Ispanijos karaliui Pilypui V, taip pat beveik 1 mln. dolerių vertės aukso monetų ir aukso grandinėlių. Tačiau ta komanda, vadovaujama Erico Schmitto iš „Booty Salvage“, nepranešė apie 50 monetų, kurias rado laivo nuolaužose. Vietos valdžios institucijos, bendradarbiaudamos su FTB, 2024 m. sugebėjo susigrąžinti didžiąją dalį pavogtų monetų.
Įvairūs lobiai iš nuskendusio laivyno greičiausiai vis dar slypi po vandeniu. Manoma, kad laivynas vežė Pilypui V priklausančios antrosios žmonos kraitį, įskaitant 74 karatų smaragdo žiedą ir 14 karatų perlų auskarus, rašo „Live Science“.
