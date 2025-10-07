Lietuviai internete: skaito daug naujienų, rašo mažiau

Lietuviai skambina dažniau nei rašo
„Eurostato“ duomenys rodo, kad lietuviai aktyviai bendrauja internetu. Daugiau nei trys ketvirtadaliai interneto vartotojų 2024 m. skambino naudodamiesi tokiomis programėlėmis kaip „Zoom“, „Messenger“, „WhatsApp“ ir kitomis panašiomis. Pagal šį rezultatą Lietuva užėmė devintą vietą tarp ES valstybių. Tuo metu el. paštą naudojo apie 75 % interneto vartotojų, todėl Lietuva pagal šį rodiklį užėmė tik dvidešimtą vietą iš 27.
„Šie duomenys atskleidžia įdomų kontrastą: lietuviai greitai perima naujas bendravimo formas, tokias kaip vaizdo ar garso skambučiai internetu, ir pagal šį rezultatą Lietuva patenka tarp pirmaujančių ES šalių. Tuo pat metu el. pašto naudojimas Lietuvoje yra žemesnis nei daugelyje kitų valstybių, o tai rodo, kad mūsų komunikacijos įpročiai skiriasi nuo ES vidurkio. Ši tendencija svarbi tiek verslui, tiek viešajam sektoriui planuojant, kaip efektyviausiai pasiekti žmones skaitmeninėje erdvėje“, – teigia interneto technologijų ekspertas, vienos pirmųjų interneto tiekimo įmonių Lietuvoje – „Etanetas“ vadovas Artur Stefanovič.
Ekspertas pažymi, kad skambinant internetu, tiek vaizdu, tiek garsu, svarbiausia yra greitas ir stabilus ryšys. Lietuvoje tokias galimybes užtikrina plačiai paplitęs šviesolaidinis internetas, kuris dominuoja daugelyje namų ūkių. Tai ir lemia, kad šalis pagal „Eurostato“ duomenis užima aukštą vietą tarp ES valstybių.
Socialiniuose tinkluose – tik vidutiniokai
Nors lietuviai itin aktyviai skaito naujienas internete ir dažnai naudojasi vaizdo ar garso skambučiais, socialiniuose tinkluose šalies gyventojų aktyvumas kuklesnis. 2024 m. socialiniuose tinkluose lankėsi apie 70 % interneto vartotojų. Pagal šį rodiklį Lietuva – keturioliktoje vietoje tarp ES valstybių.
„Tokie rezultatai rodo, kad Lietuvoje socialiniai tinklai nėra pagrindinis bendravimo ar informacijos kanalas. Mūsų vartotojai linkę labiau pasitikėti naujienų portalais ir tiesioginiu bendravimu internetu. Tai išskiria Lietuvą iš daugelio kitų Europos šalių, kur socialinių tinklų naudojimas dažnai yra pirmoje vietoje“, – komentuoja bendrovės vadovas.
Piliečių balsas internete
„Eurostato“ duomenys rodo, kad lietuviai internetu naudojasi ne tik bendravimui ar pramogoms, bet ir pilietinei veiklai. 2024 m. daugiau nei 13 % interneto vartotojų dalyvavo apklausose ir balsavimuose internetu dėl visuomeninių klausimų. Pagal šį rodiklį Lietuva užėmė aštuntą vietą ES. Tuo metu nuomonės reiškimas internete politiniais klausimais Lietuvai lėmė tik septynioliktą vietą ES.
„Eurostato“ duomenys nubrėžia savitą lietuvių paveikslą internete: mes esame vieni aktyviausių naujienų skaitytojų Europoje, dažnai naudojamės vaizdo ir garso skambučiais, bet rečiau nei dauguma europiečių bendraujame el. paštu ar reiškiame nuomonę politiniais klausimais socialiniuose tinkluose. Tai rodo, kad informacijos vartojimui ir tiesioginiam bendravimui lietuviai teikia didesnę reikšmę nei socialiniams tinklams. Tokius įpročius formuoja ne tik kultūriniai pasirinkimai, bet ir technologinė infrastruktūra Lietuvoje – plačiai paplitęs šviesolaidinis internetas, kuris užtikrina greitą ir patikimą ryšį“, – tvirtina A. Stefanovič.