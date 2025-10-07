Reta ir neįprasta pergalė: pirmąkart dronu sunaikino karinį rusų robotą

Ukrainos desantininkai užfiksavo retą pergalę technologijų fronte. 7-ojo greitojo reagavimo korpuso oro desanto pajėgų atsakomybės zonoje kariai pirmą kartą sunaikino priešo antžeminį robotizuotą kovos kompleksą. Tai buvo rusų „Kurier“ – vikšrinė robotų platforma, aprūpinta automatiniu granatsvaidžiu „AGS-17“.
Remiantis 7-ojo korpuso oficialiu „Telegram“ kanalu, susidūrimas įvyko praėjusią savaitę. „Kurier“ sistema bandė priartėti prie Ukrainos gynybinių pozicijų nuotoliniu būdu, pasinaudodama reljefu, kad liktų nepastebima stebėjimo ir elektroninės žvalgybos sistemoms.
Panašu, kad priešas planavo naudoti robotą kaip ugnies paramos sistemą, kad iš saugaus atstumo paleistų granatas. Tačiau per įprastą oro patrulį Ukrainos dronų operatoriai pastebėjo bepilotę mašiną ir nedelsdami sureagavo. Per kelias akimirkas FPV dronas smogė robotizuotai platformai ir pilnai ją neutralizavo.
„Kurier“ sistema yra palyginti nauja eksperimentinė antžeminė robotizuota kovinė mašina. Ji juda ant vikšrinės platformos, varoma elektros varikliais, ir yra valdoma per radijo ryšį, kurio veikimo nuotolis siekia nuo 3 iki 10 kilometrų. Sistema turi tiek fiksuotą į priekį nukreiptą, tiek besisukančią stebėjimo kamerą, leidžiančią operatoriui nuotoliniu būdu valdyti mašiną ir taikytis į taikinius.
„Kurier“ įrengtas automatinis granatsvaidis „AGS-17“ gali ilgai ir netiesiogiai šaudyti į pėstininkus ar lengvus įtvirtinimus. Tačiau šios platformos sunaikinimas mažo FPV drono pabrėžia Rusijos robotizuotų karinių pastangų ribotumą – ypač kovos lauke išlikimo, signalų saugumo ir taktinio pritaikymo srityse, rašo „Defense Express“.
