Remiantis „Rostek“ pareiškimu, orlaiviai sėkmingai išlaikė visus reikiamus antžeminius ir skrydžio bandymus ir dabar perduoti kariniams operatoriams. Bendrovė teigė, kad gamyba vyksta pagal grafiką, ir pabrėžė svarbų bombonešio vaidmenį Rusijos oro kampanijoje.
Šis pristatymas yra penktoji „Su-34“ lėktuvų partija, perduota Rusijos kariuomenei šiais metais.
„Rostek“ teigia, kad orlaiviai buvo priimti Kosminių pajėgų įgulų pagal „gynybos ministro nustatytas tikslines užduotis“ pristatyti į kovos lauką labai paklausias ginklų sistemas ir įrangą.
Dvivietis „Su-34“, pagamintas UAC ir eksploatuojamas Rusijos kosminių pajėgų, yra skirtas tiksliems smūgiams prieš antžeminius ir paviršinius taikinius, taip pat oro-oro kovoms. Lėktuvas gali pataikyti į oro gynybos sistemų saugomą infrastruktūrą ir veikti dideliu atstumu nuo savo bazės. Jis taip pat gali būti naudojamas oro žvalgybos misijoms, kas padidina jo operacinį universalumą.
Naujausias pristatymas vyksta tuo metu, kai Rusija toliau labai priklauso nuo savo taktinės aviacijos, vykdydama tolimus smūgius prieš Ukrainos pozicijas ir infrastruktūrą. „Su-34“, dažnai ginkluotas tiksliai nukreipiamomis bombomis ir nuotolinio veikimo ginklais, nuo 2022 m. plataus masto įsiveržimo pradžios vaidina svarbų vaidmenį šiose operacijose.
Be „Su-34“, Rusijos kariuomenė šiais metais taip pat gavo naujus „Su-35S“ naikintuvus. Neseniai įvyko penktoji žinoma „Su-35“ lėktuvų pristatymo operacija, po ankstesnių pristatymų kovo, gegužės, birželio ir rugpjūčio mėnesiais. Šių pažangių naikintuvų įsigijimas skirtas sustiprinti Rusijos oro erdvės pranašumą ir paremti vykstančias smūgines operacijas.
Nuolatinis naujų lėktuvų pristatymas pabrėžia, kad Maskva, nepaisydama Vakarų sankcijų ir eksporto apribojimų aeronautikos technologijoms, toliau didelį dėmesį skiria savo kovinės aviacijos išteklių papildymui ir modernizavimui, rašo „Defence Blog“.
