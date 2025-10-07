Vienatvė ryšio amžiuje: tyrimai atskleidžia, kas gali padėti vyresniems šeimos nariams

„Vienatvė – viena dažniausių slogių emocijų, su kuria susiduria vyresnio amžiaus žmonės. Technologijos nėra stebuklinga piliulė, bet jos gali padėti išlaikyti žmogiškąjį kontaktą, net kai artimieji yra toli. Svarbiausia – išmanųjį įrenginį pritaikyti žmogui, o ne atvirkščiai“, – sako „Samsung“ komunikacijos vadovė Lietuvoje Eglė Tamelytė.
Kaip išmanusis gali praturtinti kasdienybę?
Europos Sąjungos (ES) statistikos tarnybos „Eurostat“ duomenimis, daugiau nei penktadaliui ES gyventojų yra daugiau nei 65 metai. Įvairių apklausų rezultatai rodo, kad senjorai, kurie nuolat naudoja skaitmeninius įrankius, rečiau jaučiasi vieniši ir yra labiau patenkinti kasdienybe.
Net paprasčiausias rytas gali prasidėti maloniau, jei prie kavos puodelio klausomasi tinklalaidės ar garsinės knygos. Telefonas tampa pagalbininku ir puoselėjant sveikus įpročius – pavyzdžiui, „Samsung Health“ padeda sekti nueitus žingsnius, o „YouTube“ siūlo nesudėtingų pratimų, tinkamų atlikti namuose.
Bendravimą su artimaisiais praturtina vaizdo skambučiai, leidžiantys ne tik išgirsti balsą, bet ir pamatyti emocijas. Net laisvalaikio akimirkomis telefonas suteikia daugiau pasirinkimo nei įprasta televizija – serialai, koncertai ar dokumentiniai filmai pasiekiami vos keliais paspaudimais.
Be to, mobiliosios programėlės padeda lavinti protą, mokytis užsienio kalbų ar naujų įgūdžių, o vakare – nuraminti mintis klausantis muzikos ar atliekant kvėpavimo pratimus.
Technologiniai sprendimai senjorams – patogumas ir saugumas
Išmaniojo telefono ekrano pritaikymas gali gerokai palengvinti kasdienį senjorų naudojimąsi technologijomis. Didesnis šriftas, kontrastingesnės spalvos ir didesnis ryškumas leidžia lengviau skaityti tekstą. „Galaxy“ įrenginiuose prieinamas „Paprastasis režimas“ supaprastina valdymą: padidina tekstą bei piktogramas ekrane ir prailgina paspaudimo laiką, kad būtų išvengta netyčinių veiksmų.
„Galaxy S25 FE“ telefone taip pat yra integruota dirbtinio intelekto pagalba – pavyzdžiui, „transkripcija realiuoju laiku“ ar „subtitrai realiuoju laiku“. Šios funkcijos ypač naudingos tiems, kurie turi klausos sutrikimų, nes leidžia girdimą pokalbį paversti tekstu ekrane. Taip senjorai gali visavertiškai dalyvauti pokalbyje su gydytoju ar šeimos nariais“, – teigia E. Tamelytė.
Ne mažiau svarbi ir duomenų apsauga. „Samsung Knox“ programinė įranga saugo konfidencialią informaciją – nuo sveikatos įrašų iki bankinių duomenų – ir apsaugo nuo kibernetinių grėsmių.
Net ir maži įpročiai bei noras mokytis gali paskatinti vyresnio amžiaus žmones aktyviau naudotis technologijomis. Šeimos nariai gali padėti pritaikyti „Galaxy S25 FE“ ar kitą išmanųjį telefoną prie jų poreikių. Taip senjorai patys galės pasinaudoti visomis galimybėmis ir drąsiau įsitraukti į skaitmeninį pasaulį.