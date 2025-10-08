ES siūlo skenuoti privačius susirašinėjimus: ekspertų išvados ir saugiausių programėlių reitingas

Reglamentas numato, kad elektroninių ryšių paslaugų teikėjai būtų įpareigoti tikrinti asmenų susirašinėjimus bei nustatyti ir pranešti apie žinutes, kuriose gali būti vaikų seksualinio išnaudojimo požymių. „Chat Control“ reglamentas įpareigotų pranešimų programėles nuskaityti kiekvieno vartotojo visą privatų skaitmeninį ryšį, įskaitant užšifruotą žinučių informaciją, o tai gali sukelti ypač daug privatumo ir kibernetinio saugumo rizikų. Jei pasiūlymas bus priimtas, pranešimų programėlių saugumas visiškai pasikeistų, nes nebebūtų galima naudoti ištisinio šifravimo standarto.
Anot „Surfshark“ vadovo Vytauto Kaziukonio, visapusiškas ryšių paslaugų šifravimas yra būtinas šiuolaikinio skaitmeninio gyvenimo atributas.
„Be ištisinio šifravimo kitos bendravimo programėlių pastangos apsaugoti vartotojų privatumą ir saugumą iš esmės tampa beprasmėmis. Pasiūlymai įvesti pranešimų nuskaitymą neišvengiamai sukurtų spragų, kuriomis galėtų pasinaudoti kenkėjai. Šifravimas negali būti dalinis: jis arba veikia, arba yra pažeistas. Šifravimo silpninimas kelia pavojų pasitikėjimui Europos skaitmenine infrastruktūra,“ – teigia V. Kaziukonis.
Šiuo metu 9 ES valstybės (279 Europos Parlamento nariai, atstovaujantys 39 proc. ES gyventojų) oponuoja „Chat Control“ pasiūlymui – tarp jų ir Vokietija (96 EP nariai). Tuo tarpu 14 šalių jį palaiko, įskaitant Prancūziją (81), Italiją (76) ir Ispaniją (61). Tarp palaikančiųjų priskiriama ir Lietuva. Tačiau svarbu paminėti, kad atskirų politikų bei šalių pozicijos nuolat kinta.
Pasak bendrovės kibernetinio saugumo ekspertų, iš dešimties šiuo metu populiariausių pasaulyje pranešimų programėlių net devynios turi ištisinį šifravimą ir šiuo metu laikomos gana saugiomis naudoti, tačiau jų funkcionalumas ir saugumas gali būti paveiktas naujojo „Chat Control“ reglamento.
Anot tyrimo, „Signal“ šiuo metu yra vertinama kaip saugiausia susirašinėjimų programėlė ir iš vartotojų siekiant užtikrinti aplikacijos funkcionalumą, prašo tik telefono numerio. „Signal“ nenaudoja vartotojų sekimo funkcijų, taiko kvantinio lygio šifravimą ir neturi integruotų dirbtinio intelekto (DI) funkcijų.
privatumassaugus internetasProgramėlės
Rodyti daugiau žymių