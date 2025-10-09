Europoje surado įspūdingą aukso lobį

Remiantis vietos valdžios institucijų pranešimu, senoviniai radiniai buvo aptikti per pastaruosius penkerius metus vykdytus kasinėjimus neatskleistame archeologiniame objekte Pilzeno regione, Čekijos vakaruose.
„Pagrindinis projekto tikslas buvo išsaugoti kilnojamuosius archeologinius radinius, kuriems kyla tiesioginis pavojus dėl nelegalių ieškotojų, arimo ir gamtos poveikio“, – teigia Čekijos mokslų akademijos Archeologijos instituto direktorius Janas Maříkas.
Tiksli vieta, esanti Pilzeno regiono šiaurinėje kaimo vietovėje, yra laikoma paslaptyje, siekiant atgrasyti nelegalius metalo ieškiklių naudotojus.
Nuotraukose matyti, kaip archeologai iškasa keletą mažų, smulkių aukso ir sidabro monetų su gyvūnų atvaizdais, taip pat aukso papuošalų fragmentus.
Komanda pranešė, kad vietoje taip pat rasta keletas kitų metalinių daiktų, įskaitant aukso ir sidabro luitų fragmentus, bronzines sagtis, smeigtukus, apyrankes, pakabukus ir arklio figūrėlę.
Kai kurie iš šių artefaktų dabar eksponuojami netoliese esančiame Čekijos kaime Mariánská Týnice esančiame muziejuje, kuris nuo viduramžių iki XVIII a. buvo krikščionių piligrimų lankoma vieta dėl ten esančio žymaus cistersų vienuolyno.
Nežinomos monetų kalyklos
Daugelis naujai rastų aukso ir sidabro monetų yra iš anksčiau nežinomų monetų kalyklų. Šis atradimas kelia iššūkį dabartinėms žinioms apie keltų monetų kalybą regione, teigia muziejaus archeologas Danielis Stráníkas.
Mokslininkai teigia, kad šioje vietoje nebuvo nuolatinės keltų gyvenvietės požymių – o tai reiškia, kad čia galėjo būti sezoninis turgus ar mugė. „Tai galėjo būti vieta, kurioje vyko aiškiai sezoninio pobūdžio veikla, kurios metu žmonės atsitiktinai prarado daugiausia mažus ar labai mažus daiktus, pavyzdžiui, monetas“, – sako Čekijos mokslų akademijos Archeologijos instituto archeologas Davidas Daněčekas.
Turgus ar mugė taip pat galėtų paaiškinti šioje vietoje rastus aukso ir sidabro luitų fragmentus. „Jie galėjo atlikti savarankišką vaidmenį mainuose, bet taip pat galėjo būti išgauti regiono valdovo priežiūroje (su jo sutikimu)“, – teigia tyrėjas.
Tik dalis radinių eksponuojama muziejuje. „Labiausiai unikalūs eksponatai saugomi saugioje vietoje ir bus pristatyti tik po išsamaus visų tyrimų ekspertų įvertinimo“, – skelbia muziejaus direktorius Pavelas Kodera.
Dažnai manoma, kad keltai gyveno tik senovės Europos vakarinėje dalyje – pavyzdžiui, Airijoje – tačiau kasinėjimai ir istoriniai šaltiniai rodo, kad jie kartais buvo išplitę po didžiąją dalį žemyno, nuo Pirėnų pusiasalio iki Anatolijos ir dabartinės Čekijos.
Pirmasis šios visos Europos keltų kultūros etapas žinomas kaip Halštato kultūra (maždaug 1200–450 m. pr. m. e.), o jos klestėjimo laikotarpis – kaip La Teno kultūra (maždaug 450–50 m. pr. m. e.) Prancūzijoje, Vokietijoje ir kitose regionuose.
Tai toli gražu ne pirmasis keltų lobio suradimas Čekijoje. Liepos mėnesį archeologai pranešė, kad Bohemijos regione esančioje 2200 metų senumo keltų gyvenvietėje rado kelis šimtus monetų ir daugiau nei 1000 papuošalų, rašo „Live Science“.
