Ukrainos artilerijos daliniai toliau atskleidžia Rusijos ginkluotės trūkumo mastą. Per priešbaterines operacijas Donecko regione 55-osios atskirosios artilerijos brigados artileristai neseniai sunaikino retą šiuolaikiniame mūšio lauke ginklą – sovietinės eros haubicą „ML-20“, kuri buvo sukurta dar prieš Antrąjį pasaulinį karą.
„ML-20“, oficialiai vadinama 1937 m. modelio 152 mm patranka-haubica, buvo pagaminta Sovietų Sąjungoje prieš Antrojo pasaulinio karo pradžią. Nepaisant savo istorinės vertės, šis reliktas dabar vėl pasirodė kare – nes augant nuostoliams, Rusijos pajėgos stengiasi išlaikyti savo artilerijos jėgą.
Tokio senovinio ginklo atsiradimas pabrėžia didėjančią problemą Maskvai: jos šiuolaikinės artilerijos atsargos senka, todėl Rusijos kariuomenė priversta naudoti seniai apleistus pasenusių sistemų atsargų sandėlius. Daugelis šių ginklų dešimtmečius stovėjo sandėliuose, dažnai buvo veikiami korozijos, trūko atsarginių dalių, o šaudmenų atsargos yra pasenusios.
Nors „ML-20“ sistema kažkada buvo laikoma viena iš geriausių savo laikmečio artilerijos sistemų, pagal šiandienos standartus ji yra visiškai pasenusi. Ji neturi skaitmeninių ugnies valdymo sistemų, tikslių taikiklių ir šiuolaikinių savaeigių pabūklų mobilumo. Jos panaudojimas šiuolaikiniame mūšio lauke daug pasako apie Rusijos logistikos būklę ir desperatišką norą bet kokia kaina išlaikyti ugnies galią, rašo „Defense Express“.
Ukrainos pajėgoms tokie susidūrimai atskleidžia ne tik kintantį karo veidą, bet ir didėjantį priešbaterinės kovos veiksmingumą. Tokios vienetai kaip 55-oji brigada derina dronų žvalgybą, radarinį aptikimą ir greitą ugnies koregavimą – kad surastų Rusijos artileriją, kol ji nesukėlė žalos.
Kiekvienas sunaikintas pabūklas dar labiau sumažina Rusijos gebėjimą išlaikyti tradicinę artilerijos taktiką. Kadangi modernios sistemos – tokios kaip „Msta-B“ ir „Hiacint“ – jau dideliais kiekiais prarastos, Maskvos grįžimas prie „ML-20“ sistemos rodo, kad jos naudingos įrangos atsargos senka, apibendrina „Defense Express“.
karinė technikaartilerijaAntrasis pasaulinis karas
Rodyti daugiau žymių