Rusija bando pardavinėti savo „naujausią“ ginklą – bet yra niuansų

Iš tiesų Rusija bando parduoti šią sistemą užsienyje, reklamuodama ją pirmiausia kaip sprendimą, skirtą apsaugoti nuo įvairių tipų dronų – nuo svarbių vyriausybinių objektų ir infrastruktūros iki sandėlių ir vietų palei strateginius komunikacijos maršrutus.
Pagrindinės „BRD TPVO Krona-E“ perėmėjos yra žemė-oras raketos „9M333“ ir „9M340.E“.
Nors rusai šią sistemą reklamuoja kaip „naują kūrinį“, iš tiesų tai yra tik pervadinta kitos sistemos – trumpo nuotolio „Sosna“, kuri buvo sukurta kaip sovietinės eros „Strela-10“ pakaitalas, versija.
„Sosna“ vargu ar gali būti vadinama „moderniu ginklu“, nes jos koncepcija atsirado praėjusiame amžiuje, o pirmą kartą ji buvo pristatyta dar 2013 m. – prieš dvylika metų.
Iš esmės vadinamoji „naujoji“ „Krona“ nuo „Sosna“ skiriasi tik tuo, kad turi dešimt paleidimo vamzdžių vietoj dvylikos ir yra suderinama su dviejų tipų raketomis – „9M333“ ir naujesne „9M340.E“.
„Krona“ sistema pirmą kartą buvo pristatyta šių metų pradžioje vykusioje parodoje „IDEX 2025“.
Be to, reikšminga tai, kad, nors „Sosna“ sistema buvo oficialiai priimta 2019 m., ji niekada nebuvo naudojama operatyvinėje tarnyboje – tokia pati lemtis gali ištikti ir „Krona“, rašo „Defense Express“.