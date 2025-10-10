Savaitgalio naktį šis mobiliojo ryšio operatorius atnaujins savo sistemas: nurodė, kas veiks ir kas ne

„Įgyvendiname mobiliųjų paslaugų valdymo sistemos atnaujinimą tam, kad mūsų klientai galėtų naudotis dar geresnėmis bendrovės paslaugomis. Ši sistema yra kaip ryšio operatoriaus „širdis“, leidžianti žmonėms kokybiškai naršyti internete, skambinti, rašyti trumpąsias žinutes bei naudotis visomis skaitmeninėmis paslaugomis. Įgyvendinti sistemos pokyčiai taip pat leis dar greičiau kurti ir pasiūlyti naujas paslaugas mūsų klientams“, – pasakoja generalinis direktorius Arūnas Mickevičius.
Pasak jo, šiuo metu bendrovėje naudojama inovatyvi „Ericsson“ tinklo funkcijų platforma, paremta debesijos sprendimais. Būtent jos atnaujinimas ir leis pasiūlyti naujas paslaugas, tarp kurių – ir 5G+ internetas namams.
Sistemos atnaujinimo metu bendrovės klientai galės naudotis ryšio ir kitomis paslaugomis įprastai. Darbų metu – nuo spalio 11 d. 22 val. iki spalio 12 d. 8 val. – neveiks savitarnos svetainės mano.bite.lt ir mano.labas.lt, taip pat nebus galima valdyti paslaugų programėlėse „Mano Bitė“ ir „Mano Labas“, nebus pasiekiamas tinklapis labas.lt.
„Stengiamės, kad klientai nepajustų nė menkiausių nepatogumų. Vis dėlto, dėl užsienio ryšio operatorių veiklos ypatumų atnaujinimo metu kai kuriems klientams, esantiems užsienyje, gali laikinai nepavykti gauti skambučių ar SMS žinučių, taip pat jiems gali būti laikinai nepasiekiamas ir mobilusis parašas. Vis tik į kitas šalis išvykę mūsų klientai patys galės skambinti, rašyti žinutes ir naudotis mobiliuoju internetu kaip įprastai“, – sako skaitmeninių paslaugų bendrovėsvadovas.
Šiemet trisdešimtmetį švenčianti bendrovė į tinklo plėtrą investuoja rekordinius 100 mln. eurų. Didžioji investicijų dalis skirta naujos kartos 5G ryšio statyboms ir turimų tinklų modernizavimui visoje Lietuvoje. Bendrovė vien į mobilaus tinklo valdymo sistemas investuoja daugiau kaip 5 mln. eurų.
mobilusis ryšyssistemos atnaujinimasBitė Lietuva
Rodyti daugiau žymių