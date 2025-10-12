Įvertino Rusijos karo mašinų rezervą: yra ir gerų, ir blogų naujienų

Tačiau analitikai įspėja, kad šie duomenys neturėtų būti interpretuojami kaip įrodymas, kad Maskva visiškai išeikvojo savo įrangą.
OSINT specialistas slapyvardžiu „Jompy“ spalio 7 d. paskelbė atnaujintus vertinimus, naudodamas palydovinius vaizdus ir sandėlių atsargas, kad nustatytų Rusijos šarvuotų transporto priemonių atsargų būklę.
Jo išvados rodo, kad Rusijos prieškarinės atsargos, kuriose buvo daugiau nei 7300 tankų, sumažėjo iki maždaug 2887 – o tai reiškia, kad nuo 2022 m. vasario iš sandėlių buvo paimta daugiau nei 4400 tankų. Daugelis iš likusių tankų yra prastos būklės, tik apie 23 proc. jų klasifikuojami kaip tinkami naudoti.
Duomenys rodo, kad visų kategorijų šarvuotosios transporto priemonės yra plačiai išeikvotos. Prieškarinių tankų „T-72B“, kurie kadaise buvo Rusijos šarvuotųjų pajėgų pagrindas, atsargos sumažėjo nuo 1478 iki vos 292. „T-62“ atsargos sumažėjo beveik perpus, o „T-80“ serijos tankų, įskaitant „T-80BV“ ir „T-80UD“, skaičius sumažėjo nuo daugiau nei 1450 iki maždaug 292. Net senesni modeliai – tokie kaip „T-54“ ir „T-55“ – kurie anksčiau buvo laikomi pasenusiais, buvo vėl aktyvuoti ir panaudoti kovose.
Ši tendencija kartojasi ir kitose transporto priemonių klasėse. Rusijos pėstininkų kovos mašinų „BMP“ atsargos sumažėjo nuo daugiau nei 7100 iki 2579, o desantinių transporterių „BMD“ atsargos dabar sudaro tik 166. Šarvuotosios personalo transporto priemonės taip pat smarkiai sumažėjo – nuo daugiau nei 11 000 prieš karą iki šiek tiek daugiau nei 5000 2025 m. Artilerijos atsargos taip pat sumažėjo – didelio kalibro velkamųjų ir savaeigių pabūklų skaičius sumažėjo beveik perpus.
Tačiau analitikai pabrėžia, kad situacija yra sudėtingesnė nei paprastas skaičių sumažėjimas. Savo vertinime „Waffentraeger“ ragina atsargiai interpretuoti duomenis.
„Pirma, pakankamai pasistengus, bet koks korpusas, kuris nebuvo pažeistas, pavyzdžiui, sudegęs (dėl to plienas tampa silpnas), gali būti atstatytas, – teigia „Waffentraeger“. – Esama įrodymų, kad gana surūdiję korpusai buvo naudojami kaip medžiaga giliam modernizavimui. Teoriškai net ir blogiausios būklės tankai gali būti 100 proc. atkurti. Tai nėra ekonomiška (naujas tankas bus pigiau), bet vis tiek greičiau nei paprastai gaminti naują „T-90M“.
Jis pažymėjo, kad vien iš palydovinių nuotraukų neįmanoma nustatyti, ar tanko korpusas yra pernelyg pažeistas, kad jį būtų galima remontuoti, arba kada Rusijos planuotojai nusprendžia jį visiškai nurašyti.
„Mes tiesiog negalime įvertinti, ar tanko korpusas iš tiesų yra sugadintas, remdamiesi vien palydovinėmis nuotraukomis, arba kada rusai nuspręs korpusą išmesti, – sako „Waffentraeger“. – Mes galime įvertinti, kad blogesnės būklės tanką atstatyti užtruks daug ilgiau nei geros būklės tanką. Tai turės neigiamos įtakos atnaujinimo tempui, o ne reikš visišką tiekimo sustabdymą.“
Lėtesnis atnaujinimo procesas reiškia, kad Maskva ateityje turės atsargiau tausoti likusius šarvuotas mašinas nei 2023 ir 2024 m., kai dar buvo gausus tankų, kuriuos buvo galima greitai atnaujinti ir dislokuoti, tiekimas.
„T-80B/BV“ serijos tankai buvo visiškai išnaudoti, tačiau vis dar yra pakankamai komponentų ir dalinių korpusų, kad atnaujinimo gamyklos galėtų dirbti maždaug metus.
Naujoji analizė pabrėžia dvejopą realybę, su kuria susiduria Maskva: nors lengvai prieinamos atsargos senka, o likusios įrangos būklė nuolat blogėja, Rusija išlaiko pramoninius pajėgumus atnaujinti net labai susidėvėjusias mašinas – procesas, kuris, nors ir lėtesnis bei mažiau efektyvus, tikriausiai ir toliau aprūpins šarvuotosios technikos vienetus dar kelerius metus.
Vakarų analitikams žinia aiški: Rusijos atsargos mažėja, bet jos dar toli gražu nėra išeikvotos. Kitas karo etapas greičiausiai priklausys ne tik nuo mūšių lauke patiriamų nuostolių, bet ir nuo Rusijos gebėjimo atgaivinti senstančią, rūdijančią techniką greičio ir masto, rašo „Defence Blog“.
