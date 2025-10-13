Vienu metu sutriko bent dviejų Lietuvos aukštųjų mokyklų interneto svetainės

Su portalu Lrytas susisiekę studentai (asmenys redakcijai žinomi) pranešė, kad vykdomos kibernetinės atakos prieš kelias Lietuvos aukštąsias mokyklas – ir neveikia ne tik interneto svetainės, bet ir vidinės sistemos. Taip pat pranešė apie atšauktas Mykolo Romerio universiteto paskaitas.
Iš tiesų, prieš pirmadienio 15 val. svetainės vu.lt ir mruni.lt neveikė, taip pat ir dukteriniai šių interneto svetainių puslapiai.
Portalas bando susisiekti su universitetų atstovais, bet kol kas jokių atsakymų nesulaukė, tad patvirtinimo, kad sutrikimą lėmė kibernetinė ataka, kol kas nėra.
Kitų portalo Lrytas šaltinių žiniomis, Vilniaus universitete vidinių sistemų sutrikimai pastebėti apie 13 val. Tačiau darbuotojams išplatintoje žinutėje nurodoma, kad sutrikimas yra techninio pobūdžio, bet tai nėra kibernetinės atakos išdava.
Apie 16 val. Lrytas gavo ir VU Komunikacijos poskyrio vadovės Gretės Gerulaitytės komentarą, kuriame nurodoma, kad sistemų sutrikimas nėra susijęs su kibernetine ataka. „Įvyko gedimas LITNET VU techniniame centre, dėl to atsirado ryšio ir paslaugų tiekimo sutrikimai. Aktyviai dirbama ties gedimo pašalinimu“, – nurodė universiteto atstovė.