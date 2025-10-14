„Vodafone“ keis „Huawei“ mobiliojo ryšio tinklų įrangą į „Samsung“

Pramonės ekspertų teigimu, ši įranga turėtų palaipsniui pakeisti Kinijos technologijų grupės „Huawei“ įrangą, kuri Europoje atsidūrė po padidinamuoju stiklu, baiminantis, kad ji gali sudaryti sąlygas Pekinui vykdyti stebėseną.
Tačiau „Vodafone“ atsisakė nurodyti, kurie tiekėjai bus pakeisti.
Anksčiau bendrovė savo mobiliojo ryšio bokštus įrenginėjo naudodama „Huawei“ ir Europos gamintojo „Ericsson“ technologijas.
„OpenRAN“ (atvirosios radijo prieigos tinklas – ELTA) operatoriams suteikia galimybę derinti skirtingų tiekėjų komponentus, o ne pasikliauti vienu gamintoju, tiekiančiu antenas, bazines stotis ir valdymo blokus. Ši technologija suteikia didesnį lankstumą ir didina konkurenciją rinkoje, kurioje ilgą laiką dominavo keli didieji tiekėjai, pvz. „Huawei“, „Ericsson“ ir „Nokia“.
„Artimiausiais metais mes sukursime lanksčiausią mobiliojo ryšio tinklą Vokietijoje – su tūkstančiais „OpenRAN“ stočių, atvirų geriausioms technologijoms iš visų potencialių partnerių“, – pareiškime sakė „Vodafone Germany“ generalinis direktorius Marcelis de Grootas.
„Samsung“ įžengimas į Europos „OpenRAN“ plėtrą suteikia akstiną pokyčiams, pertvarkantiems pasaulinę telekomunikacijų įrangos rinką. Dėl vietos šioje besiformuojančioje rinkoje taip pat varžosi Japonijos „NEC“ ir „Rakuten“ bei JAV įsikūrusios įmonės, pvz. „Mavenir“, „Parallel Wireless“ ir „Altiostar“.
Diversifikuoti tiekėjus ir mažinti priklausomybę nuo Kinijos technologijų operatoriaus skatina vyriausybės visoje Europoje.
