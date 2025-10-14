Lietuvos leidėjų išleistas žaidimas pelnė nominaciją žaidimų pasaulio „Oskaruose“

„Eriksholm: The Stolen Dream“ nominuotas net dviejose kategorijose – „Geriausias garso takelis“ (angl. „Best Soundtrack“) ir „Geriausias antraplanis atlikėjas“ (angl. „Best Supporting Performer“). Pastaroji nominacija skirta aktorei Lucy Griffiths už jos įtaigų vaidmenį įgarsinant personažą Alvą.
Šie apdovanojimai laikomi vienais seniausių ir reikšmingiausių žaidimų industrijoje, neretai vadinami „žaidimų pasaulio Oskarais“. Jie rengiami nuo 1983 metų ir yra vieninteliai tarptautiniai apdovanojimai, kurių nugalėtojus renka patys žaidėjai. Kiekvienais metais balsavime dalyvauja milijonai žmonių visame pasaulyje, todėl nominacija čia – ne tik ekspertų, bet ir žaidėjų bendruomenės pripažinimas.
Žaidimas, nukeliantis į XX a. Skandinaviją
„Eriksholm: The Stolen Dream“ – pasakojimu grįstas, atmosferiškas nuotykių žaidimas, nukeliantis žaidėjus į fiktyvų XX a. Skandinavijos miestą. Žaidimą kūrė Švedijos studija „River End Games“, o leidėju tapo Lietuvos bendrovė „Nordcurrent“, žinoma dėl savo mobiliųjų žaidimų „Cooking Fever“ ir „Pocket Styler“.
Bendrovės generalinė direktorė Viktorija Trofimova sako besididžiuojanti, kad žaidimas, kurį išleido, buvo pastebėtas tokio masto pasauliniuose apdovanojimuose: „Golden Joystick Awards“ nominacija yra reikšmingas įvertinimas ne tik kūrėjams, bet ir visai Lietuvos žaidimų bendruomenei. Tai rodo, kad mūsų šalies talentai ir leidėjai gali sėkmingai konkuruoti su didžiausiais pasaulio vardais. Tikime, kad tai tik „Eriksholm“ kelionės pradžia ir džiaugiamės galėdami būti šios istorijos dalimi.“
Šių metų „Golden Joystick Awards“ apdovanojimų renginys vyks 2025 m. lapkričio 20 d., o jo transliaciją bus galima stebėti internetu visame pasaulyje.