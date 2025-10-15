Lietuvoje prasideda pirmoji Tarptautinė mokslo savaitė „(re) SEARCH 2025“

Tarptautinę mokslo savaitę Lietuvoje „(re) SEARCH 2025“ atidaro Lietuvos mokslo forumas „Konkurencinga ir kurianti Lietuva“, spalio 16–17 dienomis taip pat vyks „Vilniaus mokslo diplomatijos forumas 2025“, „Baltijos šalių TTO tinklo susitikimas 2025 m.“ ir konferencija „Atverkime technologijų mainus: ryšių kūrimas tarp regiono ir Jungtinės Karalystės“.
Lietuvos mokslo forume „Konkurencinga ir kurianti Lietuva“ dalyvauja asociacijos „Mokslo Europa“ (angl. Science Europe) generalinė sekretorė Lidia Borrell-Damián, kuri kalbės apie mokslinius tyrimus iššūkių kontekste ir kuriamas sąlygas mokslinių tyrimų pažangai.
Asociacija „Mokslo Europa“ vienija svarbiausias viešąsias organizacijas, Europoje finansuojančias arba vykdančias novatoriškus tyrimus.
„Lietuvos mokslas kuria visos šalies ateitį – tarptautinis mokslinis bendradarbiavimas, inovacijos ir naujos tyrimų kryptys padeda spręsti globalius iššūkius bei stiprina Lietuvos mokslo ekosistemą. LMT tikslas – kurti ir plėtoti dialogą su mokslo bendruomene, verslu, politikais, viešuoju sektoriumi bei visuomene, o pirmąkart vykstanti Tarptautinė mokslo savaitė „(re) SEARCH 2025“ – proga aptarti investicijas į mokslą ir inovacijas, mokslo vaidmenį įgyvendinant ateities viziją „Lietuva 2050“, mokslinių tyrimų ir inovacijų potencialo stiprinimo būdus siekiant spręsti besikeičiančio pasaulio iššūkius“, – kalbėjo Lietuvos mokslo tarybos (LMT) pirmininkas dr. Gintaras Valinčius.
Svarbiausios Tarptautinės mokslo savaitės Lietuvoje „(re) SEARCH 2025“ temos – mokslinių projektų konkurencingumo ir tarptautiškumo didinimas, mokslininkų, tyrėjų indėlis sprendžiant visuomenei aktualias problemas, mokslinių tyrimų rezultatų diegimas praktikoje, tarptautinių mokslinių partnerysčių mezgimas ir sėkmės istorijos bei mokslo diplomatija.
Tarptautinės mokslo savaitės Lietuvoje „(re) SEARCH 2025“ organizatorius – Lietuvos mokslo taryba, organizaciniai partneriai – Užsienio reikalų, Švietimo, mokslo bei sporto ministerijos, Fizinių ir technologijos mokslų centras, Baltijos šalių TTO tinklas ir Jungtinės Karalystės ambasada Vilniuje. Renginio informacinis partneris – portalas LRT.lt.