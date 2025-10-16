Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Mokslas ir ITIšmanyk

Anduose rastas iki šiol nežinomos dinozaurų rūšies skeletas

2025 m. spalio 16 d. 12:51
Rasa Strimaitytė
Argentinos mokslininkai Anduose aptiko sensacingą radinį, kuris gali būti svarbi dinozaurų tyrinėjimų dėlionės dalis. Paleontologų komanda iš „Conicet“ tyrimų instituto rado beveik visą iki šiol nežinomos dinozaurų rūšies, kuri yra apskritai viena seniausių, skeletą. Mažas ilgakaklis dinozauras gyveno prieš 230 mln. metų, pranešė mokslininkai.
Daugiau nuotraukų (2)
Mokslininkai skeletą rado šiaurės vakarinėje La Riochos provincijoje 3 tūkst. metrų aukštyje ir naujai rūšiai davė vardą Huayracursor jaguensis. Ji gyveno Triaso – mezozojaus eros periodo – pabaigoje. Pasak mokslininkų komandos, tuo metu Žemėje atsirado pirmieji dinozaurai ir žinduolių protėviai.
„Manome, kad Huayracursor amžius yra 230–225 mln. metų. Vadinasi, tai vienas seniausių dinozaurų pasaulyje“, – sakė vienas tyrimo apie sensacingą radinį autorių Agustínas Martinellis. Studija paskelbta specializuotame žurnale „Nature“. Naujai atrasta rūšis gali būti gimininga kitiems žolėdžiams ilgakakliams dinozaurams. Toks suaugęs dinozauras tikriausiai buvo dviejų metrų ilgio ir svėrė 18 kg.
Be dinozauro kaukolės mokslininkai taip pat rado visą jo stuburą iki uodegos ir beveik visus priekinių ir užpakalinių galūnių kaulus. Tyrimo autoriai mano, kad beveik visas skeletas gali tapti nauju atskaitos tašku tyrinėjant dinozaurų evoliuciją.
paleontologijadinozaurasArgentina

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.