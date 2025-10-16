Nepaprasti vaizdai: nuo dronų ginasi perdirbtomis žemės ūkio priemonėmis

Koncepcija paprasta – sustabdyti droną, kol jis nepasiekė tikslo. Improvizuoti „tuneliai“ iš tinklų dabar yra įprastas vaizdas Ukrainoje. Ištempti per kelius ir pagrindinius maršrutus, šie tinklai fiziškai sulaiko puolančius dronus, priverčiant juos sudužti arba įstrigti dar prieš susidūrimą su taikiniu.
Šį metodą naudoja tiek Ukrainos pajėgos, tiek Rusijos kariniai daliniai. Neseniai 24-oji mechanizuotoji brigada, pavadinta karaliaus Danylo vardu, pasidalijo nuotraukomis iš savo naujausios instaliacijos, kurią jie pavadino „gyvybės tuneliu“.
„Nuotraukose matote 24-osios brigados priešlėktuvinės artilerijos bataliono karius. Jie montuoja apsauginius tinklus palei fronto linijos Kostyantynivkos gatves, kad apsaugotų transporto priemones nuo priešo FPV dronų atakų“, – nurodoma pranešime.
Brigada pabrėžė, kad darbas vyksta nuolatiniame oro antskrydžių, artilerijos ugnies ir dronų atakų pavojuje. „Kiekvienas dislokavimas yra rizika, bet taip pat ir tiesioginis pastangas užtikrinti mūsų logistiką“, – sakė jie.
Neseniai vykdant įrengimo darbus, priešo pajėgos bandė apšaudyti Ukrainos karius. Nepaisydama ugnies, komanda tęsė darbus – nes reikėjo apsaugoti personalą ir transporto priemones, judančias per ginčytinas teritorijas.
Tinklai pagaminti iš perdirbtų žemės ūkio tinklų – medžiagos, kurią kariai juokais vadina „iš Belgijos daržovių ūkių“. Pakabinti virš kelių, tinklai trukdo dronų pilotams matyti ir fiziškai sustabdo dronus, kol jie nesuspėja pataikyti į judančius taikinius.
„Šie tinklai gelbsti gyvybes, – pažymėjo brigada. – Dronai arba įsipainioja ir sprogsta ore, arba nukrenta ant žemės, nepadarydami jokios žalos.“
Nors tai nėra aukštųjų technologijų metodas, jis pasirodo esąs labai veiksmingas aplinkoje, kurioje FPV dronai tampa kasdiene grėsme, rašo „Defence Blog“.