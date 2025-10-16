Rusai patobulino savo droną – dabar jis dar pavojingesnis

Pranešama, kad patobulintas dronas gali smogti į taikinius didesniu atstumu ir jį sunkiau neutralizuoti naudojant esamas elektroninės kovos sistemas.
„Lancet“, atpažįstamas pagal savitą kryžminio sparno konstrukciją, jau daugiau nei dvejus metus yra nuolatinis Ukrainos karo lauko dalyvis. Tačiau naujausios versijos, atrodo, pranoksta ankstesnius modelius tikslumu ir atsparumu.
Ukrainos elektroninės kovos specialistas Serhijus Beskrestnovas, žinomas savo šaukinio vardu „Serhiy Flesh“, sakė, kad fronto daliniai susiduria su galingesne „Lancet“ versija, kuri pranoksta ankstesnes kovos su dronais taktikas.
„Pranešimai iš kolegų fronto linijoje rodo, kad tradiciniai EW [elektroninės kovos] metodai, naudojami prieš „Lancet“, tapo mažiau veiksmingi, – sakė Beskrestnovas. – „Lancet“ dabar smogia iš didesnio atstumo ir ne visada yra poruojami su įprastais „ZALA“ [žvalgybos dronais, kurie paprastai identifikuoja taikinius ir nukreipia ginkluotę]. Tikriausiai tai susiję su naujos kartos „Lancet“ atsiradimu.“
Ukrainos karinės pajėgos pastebėjo staigų „Lancet“ dronų smūgių padažnėjimą, o vaizdo įrašai rodo sėkmingus smūgius giliai už Ukrainos fronto linijų. Šie vaizdo įrašai, nors ir oficialiai nepatvirtinti Rusijos pareigūnų, vis dažniau pasirodo prorusiškose socialinės žiniasklaidos paskyrose – o tai rodo, kad jų naudojimas operacijose intensyvėja.
Nors Rusijos gynybos kanalai iš esmės tyli apie atnaujinto drono technines specifikacijas, jo poveikis jau jaučiamas, rašo „Defence Blog“. Ukrainos vadai teigia, kad okupantų dronų veikla tampa vis labiau nenuspėjama, todėl jie priversti persvarstyti atsakomąsias priemones ir prisitaikyti prie besikeičiančių grėsmių.
Manoma, kad patobulintas „Lancet“ turi didesnį smūgio spindulį, todėl gali veikti už Ukrainos trumpojo nuotolio oro gynybos ir elektroninės kovos sistemos apsaugos ribų. Dar nėra aišku, ar buvo pakeistos drono navigacijos sistemos ar kovinės galvutės konstrukcija, tačiau platformos gebėjimas veikti savarankiškai – be atskiro taikymo drono – reikštų taktinį poslinkį Rusijos „klajojančių ginklų“ doktrinoje.