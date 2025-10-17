Nutraukiama legendinio šautuvo gamyba

Apie tai tapo žinoma iš „FN America“ komentaro socialiniuose tinkluose, kur kompanija patvirtino, kad nutraukia šautuvų gamybą dėl paklausos stokos.
„FN SCAR“ (angl. Special Operations Forces Combat Assault Rifle) buvo sukurtas 2004 m. pagal JAV specialiųjų operacijų vadavietės (SOCOM) užsakymą.
Tikslas buvo sukurti modulinį, patikimą ir universalų šautuvą šiuolaikiniam mūšio laukui.
Serija apėmė keletą modelių: „SCAR-L“ (Light) su 5,56×45 NATO šoviniu, „SCAR-H“ (Heavy) su 7,62×51 NATO šoviniu, „SCAR-SC“ (Subcompact) artimam kovos veiksmui, taip pat snaiperio modifikaciją „SCAR 20S“.
„FN SCAR“ šautuvai naudojami JAV, Prancūzijos, Belgijos, Lenkijos, Ukrainos ir kitų šalių kariuomenėse. Jie pasiteisino karo veiksmuose Irake, Afganistane, Sirijoje ir kitose karo operacijų vietose.
Vienas iš pagrindinių „SCAR“ privalumų buvo jo modulinis dizainas: vartotojas galėjo keisti vamzdžio ilgį, kalibrą, buožę ir priedus be specialių įrankių. Tai leidžia pritaikyti ginklą įvairioms užduotims – nuo šturmo iki snaiperio paramos.
„SCAR-L“ sveria apie 3,3 kg, pasižymi 650 šūvių per minutę greičiu. „SCAR-H“ – sunkesnis modelis su galingesniais šaudmenimis – užtikrino efektyvų šūvio nuotolį iki 800 metrų.
Antrajame šio amžiaus dešimtmetyje „FN Herstal“ aktyviai reklamavo „SCAR“ civilinėje rinkoje, ypač JAV, kur „SCAR 17S“ modelis tapo populiarus tarp šaulių ir kolekcionierių. Tačiau laikui bėgant paklausa sumažėjo, o konkurencija iš naujų platformų pusės išaugo.
„Militarnyj“ pažymi, kad „FN F2000“ šautuvus taip pat naudoja ir Ukrainos gynybos pajėgos. 2022 m. Ukraina iš Belgijos gavo 10 000 šautuvų, įskaitant „SCAR-L“ ir „FNC“.