Internete – masiniai svetainių ir paslaugų sutrikimai

Stringa tokios svetainės, programėlės ir paslaugos kaip „Amazon“, „Snapchat“ ir „Vodafone“, „Roblox“, „Canva“, „Fortnite“, „Hulu“, „Signal“, IMDB, „Reddit“ ir kt.
Taip pat pranešama į apie kai kurių bankų Jungtinėje Karalystėje – „Lloyds Bank“, „Halifax“, „Bank of Scotland“ sutrikimus.
Kaip nurodo „Sky News“, problemos prasidėjo pirmadienio rytą ir, atrodo, yra susijusios su „Amazon Web Services“ problema.
Pasak „Downdetector“, vien tik JAV yra daugiau nei 2000 pranešimų apie „Amazon Web Services“ gedimą.
Savo paslaugų būklės puslapyje bendrovė nurodė, kad pastebėjo padidėjusį klaidų skaičių ir vėlavimus daugelyje AWS paslaugų.
Pasak „Sky News“, DI bendrovės „Perplexity“ generalinis direktorius Aravindas Srinivasas nurodė, kad problemos priežastis yra „Amazon Web Services“ (AWS). „Šiuo metu „Perplexity“ neveikia. Pagrindinė priežastis yra AWS problema. Stengiamės ją išspręsti“, – socialiniame tinkle „X“ parašė jis.
AWS save apibūdina kaip „pačius išsamiausius pasaulyje“ debesų paslaugų teikėjus. Bendrovė įmonėms siūlo virtualų pagrindą, suteikiantį prieigą prie serverių, duomenų bazių ir saugyklų be būtinybės kurti savo infrastruktūrą.
AWS naudoja milijonai įmonių, todėl kai kažkas sugenda, tai gali turėti didžiulį poveikį.
Apie 12 val. pranešta, kad „Amazon“ identifikavo pagrindinę problemą – tai DNS. DNS yra interneto "telefonų knyga", kurioje pavadinimai (URL) susieti su telefono numeriais (IP adresais).
Kaip pranešė IT naujienų svetainė „Tom's Guide“, apie 12 val. 30 min. (Lietuvos laiku) „Amazon“ atliko užbaigė pirminius pataisymus, bet dar gali užtrukti, kol debesijos paslaugos stabilizuosis.
Pranešama, kad tarp nukentėjusių yra ir JAV oro linijų bendrovių (pavyzdžiui, „United Airlines“) klientai, kuriems neveikia programėlės.
