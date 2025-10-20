Pristatė kulkosvaidžiu apginkluotą skraidantį droną

Kaip pažymėjo bendrovė, „Fire Storm 250“ yra „aukštos kokybės taktinis kvadrakopteris, ginkluotas robotizuotu kulkosvaidžiu, sukurtas greitam dislokavimui, tiksliam naikinimui ir ilgalaikiam misijų vykdymui“.
Sistema, sukurta trumpų nuotolių kovoms ir lanksčiam naudojimui mūšio lauke, skirta mažiems taktiniams vienetams teikti oro ugnies paramą ir greito reagavimo pajėgumus, rašo „Defence Blog“.
Pasak IAI, dronas gali skristi iki trijų valandų nepertraukiamai, gabendamasis 200 šovinių. Sistema apima stabilizuotą šaudymo platformą, suderintą su pažangiais valdymo algoritmais, kad būtų išlaikytas tikslumas judant ar skraidant, leidžiant operatoriams pulti taikinius iš saugaus atstumo.
Savo pareiškime IAI teigė, kad platformos kūrimas buvo orientuotas į operacinį lankstumą, užtikrinant, kad kariai galėtų ją greitai dislokuoti lauke be sudėtingos paleidimo infrastruktūros. Kvadrakopteris pasižymi vertikalaus pakilimo ir nusileidimo galimybėmis, todėl jis gali veikti ribotose erdvėse, įskaitant miesto aplinką ar nelygų reljefą.
Bendrovė apibūdina „Fire Storm 250“ kaip „misijai parengtą sistemą“, galinčią vienoje platformoje sujungti žvalgybos ir tikslaus smūgio funkcijas. Ji sukurta papildyti esamus žvalgybos, stebėjimo ir žvalgybos (ISR) išteklius, teikiant ne tik stebėjimo, bet ir greitą, kontroliuojamą ugnies galią.
Naudojant robotizuotą ginklų modulį, operatorius gali pilnai kontroliuoti taikymo ir šaudymo funkcijas per šifruotus ryšio kanalus. IAI pabrėžia, kad sistema naudoja pažangias stabilizavimo ir atatrankos absorbcijos technologijas – kad užtikrintų tikslumą, prilygstantį antžeminės platformos tikslumui.
IAI atstovai parodoje teigė, kad platforma buvo išbandyta ir yra siūloma tarptautiniams gynybos klientams įvertinti. Bendrovė siekia pozicionuoti „Fire Storm 250“ kaip dalį platesnio bepiločių sprendimų, apimančių sausumos, oro ir jūrų sritis, rinkinio.
Tačiau spalio 16 d. dėl nežinomų priežasčių „Fire Storm 250“ bepilotės sistemos aprašymas buvo pašalintas iš IAI oficialios svetainės. Bendrovė nepateikė jokio pareiškimo, paaiškinančio šį pokytį, rašo „Defence Blog“.