Reta nuotrauka atskleidė paslėptą modernaus rusų naikintuvo ginklų skyrių

Šis vaizdas, atrodo, yra dalis platesnių Maskvos pastangų reklamuoti penktosios kartos naikintuvo eksporto potencialą – nes ji siekia užsienio finansavimo, kad galėtų užbaigti jo kūrimą.
„Su-57“ turi kelis vidinius ginklų skyrius – ginkluotė išorėje nemontuojama todėl, kad kad išliktų mažas pėdsakas radaruose. Pagal viešai prieinamus duomenis, lėktuve yra 8–10 vidinių ginklų laikiklių, išdėstytų keliuose skyriuose, iš kurių du tipai yra aiškiai apibrėžti: centrinis fiuzeliažo skyrius, skirtas ilgų nuotolių kruizinėms raketoms (pvz., „Kh-69“) ir įprastinėms bomboms gabenti, bei šoniniai skyriai prie sparnų, paprastai naudojami raketoms oras-oras. Priklausomai nuo misijos profilio, šių skyrių konfigūracija gali būti keičiama, todėl galima lanksčiai pritaikyti įvairioms kovinėms užduotims.
Be vidinių tvirtinimo taškų, „Su-57“ taip pat turi išorinius tvirtinimo taškus po sparnais, leidžiančius gabenti papildomas valdomąsias bombas, kruizines raketas ar ginklus oras-oras. Tačiau išorinių mazgų naudojimas padidina orlaivio matomumą radare – tai, kam vidiniai skyriai yra specialiai sukurti sumažinti.
Nuotraukos kilmė lieka nežinoma. Kartu su nuotrauka nebuvo paskelbta nei data, nei vieta, o Rusijos gynybos ministerija ar lėktuvo gamintojas „Suchoj“ nepateikė jokio oficialaus pareiškimo. Nuotraukos pasirodymas Kremliui palankiuose „Telegram“ kanaluose rodo, kad jos paskelbimas buvo tyčinis.
„Su-57“ programa, nors techniškai yra serijinės gamybos stadijoje ir oficialiai priimta į tarnybą, vis dar yra nebaigta. Kaip pažymi Rusijos gynybos stebėtojai, lėktuvui vis dar trūksta modernių variklių, pilnai integruotos avionikos komplekto ir kovose patikrintų ginklų komplekto. Dabar platforma dar vis remiasi senais komponentais ir laikinomis sistemomis, kol bus baigtas visas kūrimo ciklas.
Rusija aktyviai reklamuoja „Su-57“ užsienyje – ypač Kinijoje ir Indijoje – naudodama diplomatinius kanalus ir gynybos parodas, siekdama sudominti potencialius pirkėjus. Kaip pažymėta šią savaitę pasirodžiusiose rusiškai parašytose žinutėse, Maskva skubiai reikalingos užsienio investicijos, kad galėtų tęsti programą, kuri nuo pat pradžių susidūrė su vėlavimais ir biudžeto apribojimais.
Anksčiau lėktuvas buvo eksponuojamas aviacijos parodose ir valstybinėje žiniasklaidoje su uždarytais ginklų skyriais. Tai vienas iš pirmųjų vizualių atskleidimų, kuriuose dėmesys skiriamas galiniam vidiniam skyriui, suteikiant įžvalgą į jo geometriją ir konstrukciją. Nors vaizdas nebuvo nepriklausomai patikrintas, parodyto detalumo lygis atitinka tai, kas žinoma apie lėktuvo korpuso išdėstymą, rašo „Defence Blog“.
Vidinės ginklų talpyklos yra penktosios kartos naikintuvų, įskaitant amerikietiškus „F-22 Raptor“ ir „F-35 Lightning II“, skiriamasis bruožas, sukurtas siekiant išsaugoti nematomumą“ radaruose ir išvengti išorinių ginklų laikymo. „Su-57“ modulinė talpyklų sistema, jei veiks kaip numatyta, suteiktų jam panašų universalumą įvairiose misijose, tuo pačiu išlaikant mažesnį radaro pėdsaką pirminių smūgių ar oro pranašumo užduočių metu.
Tačiau naujos kartos variklio, kuris turėjo būti „Izdelije 30“, trūkumas ir riboti operatyvinio dislokavimo įrodymai toliau kelia analitikų abejones dėl „Su-57“ kovinės parengties. Rusija teigia, kad šis orlaivis buvo naudojamas kovose Ukrainoje ir Sirijoje – bet tik kaip kruizinių raketų paleidimo įrenginys.
Nuotraukos paskelbimo laikas ir turinys rodo, kad Maskva atnaujino viešųjų ryšių kampaniją, siekdama formuoti nuomonę apie Su-57 brandą. Nesvarbu, ar tai skirta vidaus auditorijai, ar potencialiems eksporto klientams, žinia yra aiški: Rusija nori, kad jos slaptasis naikintuvas būtų vertinamas ne tik kaip prototipas ar bandymų platforma, bet kaip ginklų sistema, parengta pardavimui visame pasaulyje.
