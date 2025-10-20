Rusija savo kareiviams fronto linijoje perdavė naujus ginklus

Gamintojai pažymėjo, kad 7,62×54R kalibro šautuvai yra plačiai naudojami kovinėse operacijose ir buvo perduoti pagal grafiką.
Pasak bendrovės, „SV-98“ yra įrengtas „laisvas“ (angl. free floating) vamzdis, skirtas taikliajam šaudymui, ypač naudojant 7N1 ir 7N14 snaiperinio kalibro šovinius. Šautuvas palaiko visą 7,62×54R šovinių asortimentą ir yra suderinamas su įvairiais slopintuvais ir optika.
„Kalašnikov Koncern“ teigia, kad šautuvas yra „labai paklausus“ ir praėjus daugiau nei dviem dešimtmečiams nuo jo pirmojo pristatymo, Rusijos kariuomenė ir saugumo pajėgos tebėra juo labai suinteresuotos. „SV-98“ lieka pagrindine priemone taikliajam šaudymui iki 1000 metrų“, – nurodo bendrovė.
1998 m. Rusijos specialiosioms pajėgoms ir teisėsaugos institucijoms sukurtas „SV-98“ turi atnaujintas ergonomines savybes, įskaitant aliuminio lydinio korpusą, atsparaus smūgiams polimero pistoletinę rankeną ir pilnai reguliuojamą buožę. Į platformą taip pat integruoti atsarginiai metaliniai taikikliai.
Gamintojai pabrėžė, kad snaiperinis šautuvas tebėra aktualus iš dalies dėl jo pritaikomos konstrukcijos ir patikrintos veiklos lauko sąlygomis. Ši sistema aktyviai naudojama Rusijos-Ukrainos kare.
„Kalašnikov Koncern“ nenurodė pristatytų šautuvų skaičiaus, bet pavadino šią siuntą „didelio masto“ tiekimo pastangomis, siekiant patenkinti fronto poreikius, rašo „Defence Blog“.
ginkluotėsnaiperiniai šautuvaišautuvas
