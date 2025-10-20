Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Mokslas ir ITIšmanyk

Rusija savo kareiviams fronto linijoje perdavė naujus ginklus

2025 m. spalio 20 d. 21:10
Lrytas.lt
„Kalašnikov Koncern“ šią savaitę paskelbė, kad pagal 2025 m. valstybės sutartį Rusijos ginkluotosioms pajėgoms pristatė naują partiją snaiperinių šautuvų „SV-98“.
Daugiau nuotraukų (1)
Gamintojai pažymėjo, kad 7,62×54R kalibro šautuvai yra plačiai naudojami kovinėse operacijose ir buvo perduoti pagal grafiką.
Pasak bendrovės, „SV-98“ yra įrengtas „laisvas“ (angl. free floating) vamzdis, skirtas taikliajam šaudymui, ypač naudojant 7N1 ir 7N14 snaiperinio kalibro šovinius. Šautuvas palaiko visą 7,62×54R šovinių asortimentą ir yra suderinamas su įvairiais slopintuvais ir optika.
„Kalašnikov Koncern“ teigia, kad šautuvas yra „labai paklausus“ ir praėjus daugiau nei dviem dešimtmečiams nuo jo pirmojo pristatymo, Rusijos kariuomenė ir saugumo pajėgos tebėra juo labai suinteresuotos. „SV-98“ lieka pagrindine priemone taikliajam šaudymui iki 1000 metrų“, – nurodo bendrovė.
1998 m. Rusijos specialiosioms pajėgoms ir teisėsaugos institucijoms sukurtas „SV-98“ turi atnaujintas ergonomines savybes, įskaitant aliuminio lydinio korpusą, atsparaus smūgiams polimero pistoletinę rankeną ir pilnai reguliuojamą buožę. Į platformą taip pat integruoti atsarginiai metaliniai taikikliai.
Gamintojai pabrėžė, kad snaiperinis šautuvas tebėra aktualus iš dalies dėl jo pritaikomos konstrukcijos ir patikrintos veiklos lauko sąlygomis. Ši sistema aktyviai naudojama Rusijos-Ukrainos kare.
„Kalašnikov Koncern“ nenurodė pristatytų šautuvų skaičiaus, bet pavadino šią siuntą „didelio masto“ tiekimo pastangomis, siekiant patenkinti fronto poreikius, rašo „Defence Blog“.
ginkluotėsnaiperiniai šautuvaišautuvas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.