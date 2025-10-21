Žinia „Facebook Messenger“ vartotojams: nebeliks vienos galimybės

„Meta“ puslapyje, kurį pirmasis pastebėjo „Apple Insider“, atskleidžiama, kad „Mac Messenger“ programėlės vartotojai galės 60 dienų naudotis programėle, iki kol ji bus visiškai panaikinta, o tada bus įvestas blokavimas. „Windows“ sistemoje „Messenger“ įspėja esamus vartotojus, kad nuo gruodžio 14 d. ja nebebus galima naudotis.
„Messenger“ programėlės pašalinimas reiškia, kad esami „Windows“ vartotojai turės naudotis „Facebook“ programėle arba internetine „Messenger“ versija (messenger.com), o „MacOS“ – tik internetine versija. „Meta“ taip pat planuoja netrukus atsisakyti savo „WhatsApp Windows“ programėlės ir pakeisti ją tiesiog internetine versija – panašu, kad taip siekiama supaprastinti tolesnį „WhatsApp“ vystymą, teigia „The Verge“.
Kiek „Windows“ ir „macOS“ vartotojų iki šiol naudojo „Facebook Messenger“ programėles, neskelbiama, bet kai kurių atvirųjų šaltinių duomenimis, „Windows“ atveju tokių galėjo būti 1–3 proc. nuo visų „Facebook Messenger“ vartotojų. Galima numanyti, kad toks mažas programėlės populiarumas ir nulėmė jos panaikinimą „Windows“ ir „macOS“ aplinkose.
Tuo tarpu „Android“ aplinkoje „Facebook Messenger“ programėlę aktyviai naudoja apie milijardas vartotojų, „iOS“ aplinkoje – 2024 m. vien JAV kasdien ja naudojosi 54,5 mln. vartotojų.
