„Juodasis archeologas“ aštuonerius metus slėpė surastą lobį

Vyras šį 2000 metų senumo lobį naudodamasis metalo detektoriumi rado 2017 m. netoli Borsumo kaimo, esančio Hildesheimo rajone Žemutinėje Saksonijoje, šiaurės vakarų Vokietijoje. Tačiau jis neturėjo leidimo iškasti artefaktų ir tuo metu apie radinį nepranešė. Vietoj to, jis laukė iki šių metų balandžio ir tik dabar pranešė apie tai policijai ir Hildesheimo miesto paminklų apsaugos institucijoms.
Sužinoję apie lobį, Žemutinės Saksonijos paminklų apsaugos tarnybos pareigūnai nuvyko į vietą, kur vyras iškasė radinį, norėdami patikrinti, ar jis nepraleido kokių nors artefaktų – ir nustatyti, ar jie gali sužinoti ką nors apie tai, kaip lobis maždaug prieš du tūkstantmečius buvo užkastas.
Ankstyvą spalį vyriausybės pareigūnai atliko išsamesnį archeologinį tyrimą šioje vietovėje – ir rado dar keletą monetų, todėl sidabrinių monetų skaičius iš viso pasiekė 450 – tai vienas didžiausių romėnų monetų lobis, kada nors rastas Žemutinėje Saksonijoje.
„Šis atradimas yra labai svarbus mokslo požiūriu“, – Vokietijos spaudos agentūrai (DPA) sakė archeologas ir regiono departamento vadovas Sebastianas Messalas, prižiūrintis šį atvejį Žemutinės Saksonijos paminklų išsaugojimo tarnyboje.
Monetos datuojamos ankstyvuoju Romos imperijos laikotarpiu – po Romos Respublikos žlugimo, kai imperiją pradėjo valdyti imperatoriai. Imperijos laikotarpiu romėnai ir germanų gentys už sienų gyveno kartu, bet taip pat ir konfliktavo vieni su kitais. Artimiausiu metu atliktas tyrimas leis mokslininkams nustatyti tikslesnę datą, kada tiksliai lobis buvo užkastas.
„Tik tada galėsime įvertinti, iš kur atsirado šie artefaktai ir kodėl jie buvo čia užkasti, – teigiama pranešime. – Ar tai buvo romėnai, ar germanų gentys?“
Nuo tada, kai atidavė lobį, dabar jau 31-erių metų vyras dalyvavo vyriausybės organizuojamuose metalo detektorių kursuose. Hildesheimo prokuratūra taip pat nutraukė jo bylos tyrimą – nes suėjo senaties terminas. Žemutinėje Saksonijoje metalo detektorių naudotojai, ieškantys artefaktų, turi gauti leidimą, kad galėtų tinkamai rasti ir pranešti apie radinius taip – kad nebūtų sutrikdyta archeologinių radinių ar vietų būklė, rašo „Live Science“.
