„Telia“ ketvirčio pardavimai augo 3 proc., o pelnas – 31 procentu

Per devynis šių metų mėnesius bendrovės bendros pajamos per metus padidėjo 1,9 proc. – iki 367 mln. eurų. Trijų metų ketvirčių EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, per metus augo 9,5 proc. – iki 148 mln. eurų. Grynasis laikotarpio pelnas padidėjo 25,5 proc. ir pasiekė 67,7 mln. eurų.
Laisvieji įmonės pinigų srautai trečiąjį ketvirtį per metus padidėjo 4,3 proc. – iki 34,2 mln. eurų, o per pirmus devynis šių metų mėnesius – 8,3 proc. – iki 91,1 mln. eurų. Vien trečiąjį ketvirtį ilgalaikių bendrovės investicijų suma Lietuvoje per metus išaugo 8,4 proc. – iki 15,2 mln. eurų.
„Prieš metus pradėjome pokyčių programą, kuria siekėme sustiprinti veiklos efektyvumą, supaprastinti procesus ir padidinti organizacijos lankstumą. Pradėtos permainos kartu su 5G tinklo lyderyste duoda puikius finansinius rezultatus, kurie leidžia mums daugiau investuoti į ilgalaikius strateginius prioritetus – didiname savo šviesolaidžio magistralių atsparumą, pristatėme naujus kibernetinio saugumo produktus ir skambučių per WiFi galimybę ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje“, – sako „Telia Lietuva“ vadovė Giedrė Kaminskaitė-Salters.
Mobiliojo ryšio, IT ir plačiajuosčio interneto paslaugos buvo pagrindinis veiksnys, didinęs bendrovės pajamas. Mažmeninių mobiliojo ryšio paslaugų pardavimai trečiąjį metų ketvirtį, lyginant su tuo pačiu ketvirčiu praėjusiais metais, augo 7 proc., pajamos iš plačiajuosčio interneto padidėjo 5 proc., išmaniosios TV pardavimai kilo 5,6 proc., IT paslaugų pardavimai taip pat išaugo 16,2 procento.
Rugsėjo pabaigoje bendrovė turėjo 1,7 mln. mobiliojo ryšio vartotojų, o vien per trečiąjį 2025 m. ketvirtį jų skaičius išaugo 30 tūkstančių. Pajamų iš kitų mobiliojo ryšio paslaugų augimą lėmė mažesni tarptinklinio ryšio tarifai ne ES šalyse – dėl jų išaugo mobiliųjų duomenų vartojimas.
Strateginės investicijos į kokybę ir nacionalinį saugumą
Įmonė vasarą pradėjo šalies šviesolaidžio magistralės atnaujinimą – maždaug milijono eurų vertės investiciją į naujus požeminius šviesolaidžio kabelius. Šis projektas padidins duomenų perdavimo spartą 6 kartus – iki rekordinių 600 Gb/s, ir taip suteiks būtinus pajėgumus augančiam klientų duomenų vartojimui bei naujos kartos paslaugoms, pavyzdžiui, masiniam 4K raiškos televizijos naudojimui ateityje.
„Kartu tai yra investicija į nacionalinį saugumą. Atnaujintas tinklas veiks keliais maršrutais, todėl taps atsparesnis techniniams gedimams ar grėsmėms. Šviesolaidžio magistralės atnaujinimas sumažins riziką, kad nutrūktų gyvybiškai svarbus ryšys, nuo kurio priklauso bankų, sveikatos priežiūros, elektros tiekimo ir kitų kritinių sistemų veikla. Tai suteikia žmonėms pasitikėjimo, kad svarbiausios paslaugos veiktų tada, kai jų reikės labiausiai“, – sako G. Kaminskaitė-Salters.
Bendrovė rūpinasi ir visuomenės atsparumu augančioms kibernetinėms grėsmėms. Reaguodama į didžiausias lietuvių baimes internete, telekomunikacijų įmonė pristatė „Telia Safe“ – naują privatiems klientams skirtą programėlę, kuri savyje apjungia 20 apsaugos funkcijų.
Be to, įmonės klientai, keliaujantys po Baltijos ir Šiaurės šalis, pirmieji Lietuvoje gali naudotis „Wi-Fi“ skambučiais (VoWiFi). Ši naujovė užtikrina patikimą ryšį ten, kur mobilusis signalas gali būti silpnas ir leidžia skambinti vietiniais, lietuviškais tarifais
Bendrovė plečia savo turinio pasiūlą, kad atlieptų įvairius žiūrovų poreikius. Nuo rudens „Telia Play“ platformoje krepšinio sirgaliai galės rasti visas LKL varžybas, o platesnė auditorija – dar metų pradžioje integruotus „Netflix“ planus.