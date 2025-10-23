Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Mokslas ir ITIšmanyk

Daugėja SMS sukčiavimo atvejų: RRT ragina būti budriems

2025 m. spalio 23 d. 12:57
Ryšių reguliavimo tarnyba
Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) informuoja, kad pastaruoju metu suaktyvėjo bandymai sukčiauti SMS žinutėmis, gaunamomis iš užsienio numerių (pvz., „+63…“, „+21…“). Dažniausiai apsimetama Lietuvos paštu ar siuntų pervežimo bendrovėmis – teigiama, kad siunta sulaikyta dėl neteisingo pašto kodo, ir prašoma paspausti žalingą nuorodą.
Daugiau nuotraukų (1)
Tokios žinutės yra klasikinis bandymas išvilioti asmens ar bankinius duomenis. Raginame niekada nespausti nuorodų, nesidalyti slaptažodžiais ar kodais ir apie įtartinus pranešimus informuoti Nacionalinį kibernetinio saugumo centrą.
RRT atkreipia dėmesį, kad daugelis gyventojų vis dar pasikliauna apgavikų žinutėmis – šiemet apie 20 tūkst. Lietuvos gyventojų, patikėję sukčių pažadais ar įtikinamais pranešimais, jau prarado daugiau nei 25 mln. eurų.
Apie įtartinas SMS galima pranešti NKSC. Jei telefono nustatymai leidžia, pažymėkite jas kaip „šlamštą“ ir ištrinkite.
telefoniniai sukčiaiSMS

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.