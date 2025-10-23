Daugėja SMS sukčiavimo atvejų: RRT ragina būti budriems

Tokios žinutės yra klasikinis bandymas išvilioti asmens ar bankinius duomenis. Raginame niekada nespausti nuorodų, nesidalyti slaptažodžiais ar kodais ir apie įtartinus pranešimus informuoti Nacionalinį kibernetinio saugumo centrą.
RRT atkreipia dėmesį, kad daugelis gyventojų vis dar pasikliauna apgavikų žinutėmis – šiemet apie 20 tūkst. Lietuvos gyventojų, patikėję sukčių pažadais ar įtikinamais pranešimais, jau prarado daugiau nei 25 mln. eurų.
Apie įtartinas SMS galima pranešti NKSC. Jei telefono nustatymai leidžia, pažymėkite jas kaip „šlamštą“ ir ištrinkite.