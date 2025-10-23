Mobilizacijos mokyklai – dveji: daugiau nei 100 tūkst. žmonių baigė visą mokymo programą

„Piliečiams būtina suprasti, kaip valstybė veiktų, jei prieš Lietuvą būtų panaudota agresija ir prasidėtų karas. Ne mažiau svarbu žinoti, kaip vyktų sąjungininkų priėmimas ir kokios yra pilietinio pasipriešinimo galimybės. Ši svetainė tokias galimybes suteikia, todėl kviečiame piliečius mokytis ir netikėtumams pasirengti kartu“, – sako krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas.
Svetainę administruojančio Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos (MPPD prie KAM) direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis primena, kad į civilinio mobilizacinio personalo rezervą (CMPR) įrašyti asmenys – valstybės tarnautojai, biudžetinių įstaigų darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, taip pat valstybės, vidaus tarnybos sistemos ir Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnai – privalo šiuos mokymus išklausyti kaip įmanoma greičiau, jei to dar nėra padarę.
Naujiems darbuotojams ši prievolė taikoma per vienerius metus nuo jų priėmimo į pareigas dienos, kaip numatyta Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo pakeitimuose.
„Įstaigų vadovams tenka atsakomybė užtikrinti, kad jų darbuotojai būtų šiuos mokymus išklausę. Šie kursai yra orientuoti į bazines žinias, kurių neturėjimas veda mus į baimes, spekuliacijas ir bereikalingas interpretacijas. Žinios išskaido įtampą ir nežinią. Todėl kviečiu vadovus pasirūpinti, kad kursus kolegos išklausytų kuo greičiau – žinodami valstybės veikimo mechanizmus mobilizacijos metu, būsime geriau pasirengę“, – teigia MPPD prie KAM vadovas V. V. Vilkelis.
Mokymai, kuriais siekiama supažindinti viešojo sektoriaus darbuotojus su pasirengimu veikti karinio konflikto metu, susideda iš trijų dalių: pasirengimo mobilizacijai, pilietinio pasipriešinimo pagrindų ir priimančiosios šalies paramos teikimo principų sąjungininkams atvykstant į Lietuvą.
Pagal galiojančią tvarką būtina baigti visas tris mokymų dalis. Iki šių metų spalio beveik 35 tūkst. mokymus baigusiųjų yra įtraukti į CMPR, dar apie 53 tūkst. – viešojo sektoriaus darbuotojai, nepriklausantys šiam rezervui.
Atspari, savo pareigas žinanti ir gintis pasirengusi visuomenė yra rimtas atgrasymo signalas priešui ir viena kertinių valstybės gynybos grandžių.
Pernai rugpjūtį pradėjo veikti ir kita MPPD prie KAM administruojama platforma – svarbiospamokos.lt, kurioje galima įgyti neginkluoto pilietinio pasipriešinimo įgūdžių, sužinoti apie vykstančius atsparumo hibridinėms grėsmėms kursus ir taip geriau pasiruošti dienai „X“. Iki šių metų spalio šią svetainę aplankė daugiau nei 30 tūkst. unikalių lankytojų.